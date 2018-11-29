"Амкодор" готов создать в Саратовской области производство сельхозмашин

Один из крупнейших в СНГ производителей сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники - белорусский "Амкодор", в структуре которого уже насчитывается около 30 предприятий, планирует создание на берегах Волги завода по производству специализированных сельхозмашин.

Председатель совета директоров "Амкодор" Александр Шакутин уже обсудил эту стратегическую перспективу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, сообщает сегодня БЕЛТА.

"Областная власть хочет развивать сельскохозяйственное машиностроение, мы постараемся помочь. Предприятие сможет выпускать конкурентоспособный продукт мирового уровня. Уже посмотрели несколько территорий, и, если решение будет принято, постараемся в короткие сроки создать производство. Для этого есть все технологические возможности", - оценил ситуацию Шакутин.

Кстати, инвестиции в создание завода, по экспертной оценке, могут составить более одиннадцати млн евро. В качестве одной из перспективных точек для будущего производства специалистами рассматривается территория опережающего социально-экономического развития "Петровск". На новом заводе планируется создать около 200 рабочих мест и выпускать до 500 культиваторов в год.

Валерий Радаев подчеркнул важность этого проекта для Саратовской области, который учитывает специфику региона, у которого мощная промышленная и образовательная база. "Здесь был выпущен первый в России трактор и зерноуборочный комбайн, возрождается сельскохозяйственное машиностроение. Область заинтересована в расширении партнерских отношений", - сказал губернатор.