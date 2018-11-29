Apple заменит старые iPhone на новые со скидкой до 20 тысяч рублей

Компания Apple изменила условия своей программы trade-in, в рамках которой владельцы iPhone предыдущих поколений могут вернуть их в магазины и получить скидку на новый смартфон - iPhone XS или XR.

Теперь размер максимальной скидки составляет 300 долларов (около 20 тысяч рублей) - вместо прежних 200 (чуть больше 16 тысяч рублей по актуальному курсу). Так, если принести в салон Apple смартфон iPhone 6 или iPhone 6 Plus, можно получить скидку на новый смартфон в размере 150 долларов, а наибольшая скидка в 300 долларов предлагается тем, кто сдает в trade-in смартфоны 2016-2017 годов - iPhone 7 Plus и iPhone 8.

Такие условия действуют только в магазинах компании в США, однако в других странах, включая Россию, официальные представители Apple также реализуют программы trade-in. В будущем условия программы могут измениться и в других регионах, пишет Digital Trends.

Ранее компания начала выплачивать субсидии операторам связи в Японии, чтобы те предлагали новый iPhone XR со скидкой в размере около 100 долларов. Делается это для стимулирования спроса на новинки. Спрос на нее якобы оказался ниже запланированного, утверждает ряд источников. В Apple информацию о низких продажах iPhone XR опровергают.