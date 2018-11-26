iPhone XR подешевел официально почти на 7000 рублей

Как и ожидалось ранее, компания Apple начала субсидировать операторов связи, чтобы они предлагали новые iPhone XR по сниженным ценам вместе с мобильными контрактами на два года.

Аттракцион неслыханной щедрости, призванный подстегнуть пользователей к покупке iPhone XR, стартовал в Японии, сообщает 9to5Mac.

Если раньше за самый дешевый флагман от Apple жителям этой страны предлагалось заплатить 36 тысяч японских иен (около 21 тысячи рублей) при условии заключения контракта, то теперь приобрести эту же модель можно за 24 тысячи иен (14 тысяч рублей).

Сам операторский контракт предлагает абонплату за услуги связи в размере в размере 7000 японских иен в месяц. Сейчас iPhone XR со скидкой предлагает только NTT DoCoMo, один из крупнейших операторов Японии. На фоне сниженного спроса на модели iPhone 2018 года компания Apple также возобновила производство iPhone X, выпущенного годом ранее.