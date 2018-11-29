АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

АвтоВАЗ подал заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"Компания ПАО "АвтоВАЗ" подала заявление о заключении СПИК, которое предусматривает развитие на территории модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Планируется, что проект может быть реализован альянсом, в составе которого ООО "Лада Ижевск", "Рено Россия", ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" и ООО "Мицубиси Моторс Рус", - рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, совокупный объем инвестиций в реализацию проекта может превысить 70 миллиардов рублей, а срок действия СПИК составит 10 лет. Объем произведенной и реализованной продукции в период действия контракта составит около 4,9 триллиона рублей. Доля экспортных поставок может достичь 10 процентов.

Планируется создать четыре с половиной тысячи новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджет по предварительным оценкам составит около 132 миллиардов рублей.

В рамках специнвестконтракта планируется производить такие марки автомобилей как Lada (Granta, Xray, Largus, SW Largus, Van Lada, Vesta, 4x4); Nissan/Datsun (Qashqai, X-Trail, Terrano, Murano, On-Do, Mi-Do); Renault (Sandero, Stepway, Logan, Duster, Kaptur, Arkana, New Duster) и Mitsubishi (Outlander, Pajero Sport).