БЖД пустит 138 дополнительных поездов на новогодние праздники

Хотя новогодние праздники в мире и почитают за сугубо семейное торжество, любителей к перемене мест и азартных туристов белорусская железная дорога и в этом году не оставила без внимания. Она уже назначила 138 дополнительных поездов на рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Транспортная структура республики заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров с двадцатых чисел декабря до середины января. В БЖД уточнили, что с 22 декабря по 12 января "назначаются дополнительные поезда и увеличивается периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении". Только на международном направлении добавлено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск - Москва - Минск, Минск - Санкт-Петербург - Минск, Москва - Брест - Москва, Санкт-Петербург - Брянск, Гомель - Сновск - Гомель, Минск - Вильнюс - Минск.

Значительно возрастет количество составов и на межрегиональном направлении. К услугам пассажиров зарезервировано дополнительно 120 поездов. Увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск, Витебск - Могилев, Витебск - Брест, Могилев - Гомель, Мозырь (ст. Козенки) - Минск.

Агентство уточняет, что более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by.