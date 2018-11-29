Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей

Своеобразное достижение установили дилеры Ульяновского автозавода в третьем квартале 2018 года. Объем реализации запасных частей УАЗ и ЗМЗ составил за этот период 1,5 млрд рублей. Рекорд установлен и по итогам "последней пятилетки" (цитата из поступившего в "РГ" пресс-релиза) - 5,3 млрд рублей выручки за запчасти.

Едва эта информация была обнародована, как в соцсетях появились ироничные комментарии. Дескать, УАЗ установил рекорд по поломкам автомобилей. В самой компании успех связывают, разумеется, с другими факторами.

По словам директора по продажам запасных частей УАЗ Михаила Федорчука, это "результат проведения комплекса мероприятий, нацеленных на вывод новых продуктов на рынок". Как рассказал топ-менеджер на профильной конференции дистрибуторов и дилеров, которая состоялась на Дмитровском полигоне, за последние два года компания запустила в продажу более 600 новых наименований запчастей сразу в четырех продуктовых сегментах (детали двигателя, масла, расходные материалы и аксессуары). Плюс больше внимания уделено продвижению продукции, а в первом квартале текущего года в Подмосковье был создан центральный логистический комплекс для запчастей.

Более того, эта стратегия будет продолжена. Ожидается, что продажи запчастей в 2019 году вырастут на 7%, а в Заволжье Нижегородской области откроют новое производство автокомпонентов. В планах также освоение выпуска масляных и водяных насосов, а также тормозных барабанов для АвтоВАЗа.

Напомним, что продажи автомобилей УАЗ, в отличие от запчастей, рекорды в этом году не бьют. За 10 месяцев Ульяновский автозавод реализовал немногим более 31 тысячи машин - на 6% меньше, чем в кризисном 2017-м. В топ-15 самых успешных марок на отечественном рынке это единственная компания, которая показала отрицательную динамику.