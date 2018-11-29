Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Видео: Сотрудники ДПС спасли затерявшихся в сибирской метели пассажиров 16:32
У подмосковного завода Mercedes появился первый поставщик 16:21
Москва вечером встанет в крупных пробках 16:16
29.11.2018 17:45
Рубрика: Российский автопром

Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Виктория Чернышева/РГ Фото: Виктория Чернышева/РГ
Фото: Виктория Чернышева/РГ

Своеобразное достижение установили дилеры Ульяновского автозавода в третьем квартале 2018 года. Объем реализации запасных частей УАЗ и ЗМЗ составил за этот период 1,5 млрд рублей. Рекорд установлен и по итогам "последней пятилетки" (цитата из поступившего в "РГ" пресс-релиза) - 5,3 млрд рублей выручки за запчасти.

Едва эта информация была обнародована, как в соцсетях появились ироничные комментарии. Дескать, УАЗ установил рекорд по поломкам автомобилей. В самой компании успех связывают, разумеется, с другими факторами.

Фото: https://twitter.com/CarsVehicles/
"Безумный" УАЗ "Хантер" на огромных колесах покорил автолюбителей

По словам директора по продажам запасных частей УАЗ Михаила Федорчука, это "результат проведения комплекса мероприятий, нацеленных на вывод новых продуктов на рынок". Как рассказал топ-менеджер на профильной конференции дистрибуторов и дилеров, которая состоялась на Дмитровском полигоне, за последние два года компания запустила в продажу более 600 новых наименований запчастей сразу в четырех продуктовых сегментах (детали двигателя, масла, расходные материалы и аксессуары). Плюс больше внимания уделено продвижению продукции, а в первом квартале текущего года в Подмосковье был создан центральный логистический комплекс для запчастей.

Более того, эта стратегия будет продолжена. Ожидается, что продажи запчастей в 2019 году вырастут на 7%, а в Заволжье Нижегородской области откроют новое производство автокомпонентов. В планах также освоение выпуска масляных и водяных насосов, а также тормозных барабанов для АвтоВАЗа.

Напомним, что продажи автомобилей УАЗ, в отличие от запчастей, рекорды в этом году не бьют. За 10 месяцев Ульяновский автозавод реализовал немногим более 31 тысячи машин - на 6% меньше, чем в кризисном 2017-м. В топ-15 самых успешных марок на отечественном рынке это единственная компания, которая показала отрицательную динамику.

УАЗ "Патриот" с "автоматом": ресурс коробки 200 тысяч км
Новый Kia Soul: необычная внешность и "музыкальный" салон
#УАЗ