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"Яндекс" скоро покажет свой смартфон. Цена уже раскрыта

29.11.2018,  
18:38
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания "Яндекс" разослала приглашения на "секретную презентацию", которая состоится в следующую среду, пятого декабря. Приглашение оформлено в виде снимка экрана смартфона - с соответствующими элементами, включая сенсорные кнопки управления (откройте твит в новом окне и щелкните на картинку, чтобы увидеть ее целиком).

Можно предположить, что на презентации "Яндекс" представит свой смартфон, слухи о котором ходят уже давно. По непроверенным данным, аппарат под названием "Яндекс.Телефон" получит 5,65-дюймовый экран, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, а также модуль NFC.

Для многих российских покупателей наличие NFC является обязательным параметром в смартфоне - известны случаи отказа от покупки топовых устройств Xiaomi из-за того, что в них нет этого модуля. Все дело в бесконтактных платежах Google Play, которые возможны благодаря NFC.

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Что касается стоимости "Яндекс.Телефона", то она уже озвучивалась в СМИ. По данным источников, она может составить 15-20 тысяч рублей.

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