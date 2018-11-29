"Яндекс" скоро покажет свой смартфон. Цена уже раскрыта

Компания "Яндекс" разослала приглашения на "секретную презентацию", которая состоится в следующую среду, пятого декабря. Приглашение оформлено в виде снимка экрана смартфона - с соответствующими элементами, включая сенсорные кнопки управления (откройте твит в новом окне и щелкните на картинку, чтобы увидеть ее целиком).

Яндекс все таки покажет свой смартфон 5 декабря pic.twitter.com/WwY2H54ar9 — Igor Rybalko (@igor_rybalko) 29 ноября 2018 г.

Можно предположить, что на презентации "Яндекс" представит свой смартфон, слухи о котором ходят уже давно. По непроверенным данным, аппарат под названием "Яндекс.Телефон" получит 5,65-дюймовый экран, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, а также модуль NFC.

Для многих российских покупателей наличие NFC является обязательным параметром в смартфоне - известны случаи отказа от покупки топовых устройств Xiaomi из-за того, что в них нет этого модуля. Все дело в бесконтактных платежах Google Play, которые возможны благодаря NFC.

Что касается стоимости "Яндекс.Телефона", то она уже озвучивалась в СМИ. По данным источников, она может составить 15-20 тысяч рублей.