"Яндекс" запускает грузовой каршеринг

"Яндекс.Драйв" добавит в свой автопарк грузовые фургоны Citroen Jumpy, их смогут арендовать водители, которым нужно перевезти какой-то груз, чтобы не пришлось заказывать доставку.

Как сообщает пресс-служба компании, на грузовые машины будут действовать как пакетные цены, на 2,5, 12 часов, так и обычная поминутная тарификация. Например, два часа аренды обойдутся в 1100 рублей. Это дешевле популярных грузовых сервисов.

Идея не нова - в этом году такой грузовой сервис запустился в Москве и Подмосковье на базе отечественных "Лада Ларгус". Машины "Нашего каршеринга" можно арендовать по стоимости от 7 рублей за минуту, сутки с включенным 150 километровым пробегом - 2200. Зона действия распространяется на Москву, включая Зеленоград и некоторые города Московской области: Химки, Королев, Мытищи, Пушкино, Реутов, Люберцы.