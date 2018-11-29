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Рубрика: Спорт

Японский фигурист Ханю не выступит в финале Гран-при

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет без участия японца Юдзуру Ханю. Выступить ему помешает травма.

Фото: Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports
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Как сообщает Федерация конькобежного спорта Японии, Ханю не успеет восстановиться после травмы - 17 ноября на тренировке он повредил лодыжку. При этом он сумел выйти на лед в Москве и выиграть российский этап Гран-при. Но уже тогда сообщалось, что финал он рискует пропустить - так в итоге и вышло.

Юдзуру пробился в финал напрямую, победив, помимо Москвы, в Хельсинки. Напомним, что он четырежды за последние несколько лет выигрывал Гран-при. Теперь ему предстоит восстанавливаться, а вместо него в финале примет участие канадец Киган Мессинг, являющийся первым запасным по итогам шести этапов.

Отметим, что если кто-то еще из участников финала откажется от выступления, шанс появится у россиянина Александра Самарина, он - второй запасной. Финал пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

Спорт Фигурное катание
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