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Рубрика: Культура

Найдена удивительная карта Речи Посполитой XVII века

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Wojciech Walczak / University of Bialystok Фото: Dr. Wojciech Walczak / University of Bialystok
Фото: Dr. Wojciech Walczak / University of Bialystok

Доктор Войцех Вальчак и доктор Карол Лопатецки из Белостокского университета (Польша) обнаружили в Париже нарисованную от руки карту Речи Посполитой второй половины XVII века.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает Science in Poland, историки совершили открытие во время исследований во французском государственном архиве. Размеры карты составляют 198 на 183 см, масштаб - 1:880000. Карта находится в хорошем состоянии. Сохранились даже оригинальные фрагменты позолоты и деревянной рамы.

Надписи на карте сделаны на французском языке. Она озаглавлена так: "Карта и общее описание земель - Речь Посполитая, Прусское княжество, Мазовия, Русь, Великое княжество Литовское, провинции и казачьи земли, разделенные на воеводства".

Ее автором, вероятно, был Гийом Сансон - выдающийся географ и картограф XVII века. Историки предполагают, что он создал карту, основываясь на детальной работы своего отца Николя (1600-1667 гг.), прозванного "отцом французской картографии".

Предположительно, карта была заказана принцем де Конде, известном как Великий Конде. В течение нескольких лет он претендовал на польский трон.

Его кандидатура сначала была поддержана Людовиком XIV, который, впрочем, затем сделал выбор в пользу герцога Нейбургского.

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