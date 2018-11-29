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29.11.2018 16:16

КДК оштрафовал "Спартак" на 150 тысяч рублей

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам матча 15 тура Российской премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Красно-белые" наказаны, преимущественно, за скандирования фанатами нецензурных выражений - сумма штрафа по этой статье составила 100 тысяч. Кроме того, еще 50 тысяч клубу предстоит выплатить из-за того, что фанаты растянули на трибунах баннер с оскорбительным содержанием.

"Спартак" сегодня сыграет матч пятого тура Лиги Европы против венского "Рапида". Игра начнется в 18:50 по московскому времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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