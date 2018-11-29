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29.11.2018 09:27
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча "Спартак" - "Рапид"

Текст: Никита Лашкул

Российские клубы проводят последние домашние еврокубковые матчи. Лига чемпионов в этом году к нам больше не приедет, остались три матча в Лиге Европы.

Турнирная задача "Зенита" не представляет для питерцев особой сложности - нужно не проиграть "Копенгагену", турецкий аутсайдер приедет к "Краснодару", а вот "Спартаку" придется обыгрывать австрийский "Рапид".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Ситуация в группе москвичей такова, что идущий на четвертом месте "Рапид" еще не потерял шансов на выход в весеннюю стадию. Единственную победу австрийцы одержали как раз против "Спартака". Тот матч "народной команде" лучше поскорее забыть.

"Красно-белые" не так давно сменили тренера. Теперь Рауль Рианчо не скачет как заведенный у кромки поля, вместо него "Спартаком" руководит Олег Кононов. При новом тренере москвичи впервые в национальном чемпионате сумели выиграть, уступая по ходу матча. И хоть речь идет о команде, борющейся за выживание, "Спартак" все равно совершил подвиг.

Следующая цель - выход в плей-офф Лиги Европы. Победа сегодня нужна нашим еще и потому, что в шестом туре придется ехать к "Вильярреалу", лидеру нашей группы. Не надо думать, что если испанцы занимают 16-е место в Испании, то справиться с ними не составит проблем. Год назад "Атлетик" показал, что и со "Спартаком" можно справиться в любом состоянии.

Встреча "Спартака" и "Рапида" начнется в 18:50 мск.

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