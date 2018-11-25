Кононов: По окончании сезона вижу "Спартак" на первом месте

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над "Крыльями Советов" в 15 туре РПЛ. Специалист подчеркнул, что успех стал возможным благодаря командным действиям.

"Спартак" выиграл со счетом 3:1, это была первый матч Кононова у руля "красно-белых". При этом из молодых игроков, которые в последнее время имели частую практику, на поле появился лишь полузащитник Александр Ломовицкий. А костяк составили опытные футболисты - вратарь Артем Ребров, а также Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров. Появление Глушакова ожидаемо вызвало гневную реакцию значительной части спартаковских болельщиков, но Кононов не стал уходить от объяснений, почему он доверился Денису в этой игре.

"Тренер всегда берет на себя ответственность. И те, кто сегодня вышли на поле, не просто мне подходят - через них мы будем строить игру, - заявил Олег Георгиевич на послематчевой пресс-конференции. - Это опытные игроки, лидеры, они выкладываются на сто процентов и на тренировках, и на матчах, это самое главное для меня".

Кононов подчеркнул, что выбирал состав, исходя из положения команды. Он также отметил, что появление в основе Артема Реброва не означает, что он и дальше будет первым номером команды.

"Каждый футболист борется за место в основе. И я выбирал, отталкиваясь от непростого положения команды - как турнирного, игрового, так и психологического, - заметил Кононов. - Сегодня должны были играть те, кто давно выступает за "Спартак". У них должна была быть возможность показать, что команда им дорога, и они все сделают для победы. Мы все должны были показать, что являемся командой, и побеждает вся команда. В обиду мы никого не дадим".

Оценивая физическое состояние игроков, Кононов отметил, что оно не является плохим или хорошим. Он пояснил, что форма футболистов позволяет развивать игру.

"Есть база, основываясь на которой можно развивать игру, мы хотели бы проводить все 90 минут интенсивно, прессинговать и не давать мяч соперникам. Но это непросто, на это нужно время, - сказал Олег Георгиевич. - Первые минуты сегодня мы играли агрессивно, потом произошел спад, такое может случиться. Но функциональное состояние игроков "Спартака" нормальное. Хотелось бы его улучшить и уменьшить брак в передачах".

На данный момент "Спартак" с 22-мя очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Но Олег Кононов уверен, что его команда еще может решить самую серьезную задачу. И на вопрос, на каком месте он видит "Спартак" по окончании сезона, тренер уверенно ответил: "На первом".