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29.11.2018 21:05
Рубрика: Власть

Косачев: Отказ от встречи - упущенный шанс не для Путина, а для Трампа

Текст: Константин Косачев

"Твиттер-отмена" президентом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России была, в принципе, ожидаемой с того самого момента, как американский лидер поставил это событие в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе. Ибо тем самым он сам себе связал руки и сделал себя заложником общезападных трактовок произошедшего под Керчью.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В том, какими именно будут эти трактовки, сомнений никаких не было с самого начала - независимо от фактов, оценки очевидно были бы (и реально стали) проукраинскими. А значит Трамп не оставил себе пространства для маневра, что вряд ли ему самому приятно.

Однако ошибочно считать, что эта встреча больше нужна российской стороне. Ибо прояснять спорные вопросы, включая столь острые инциденты на море, нужно именно на подобных личных встречах. Поэтому отказ от встречи - это упущенный шанс не для Путина, а для Трампа - обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса. Ни того, ни другого теперь, похоже, не будет, и об этом можно лишь сожалеть. Не более.

Источник: Личная страница главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в Facebook.

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