Нефть Brent выросла до 60 долларов

Североморская смесь нефти марки Brent, которая днем 29 ноября опустилась ниже 58 долларов - годового минимума, - вечером того же дня вернулась к росту. По состоянию на 20.00 мск февральский фьючерс подорожал до 60 долларов, следует из данных торгов на бирже ICE. Американская смесь WTI, падавшая ниже 50 долларов, теперь стоит 51,5 доллара.

Цена нефти упала после публикации еженедельной статистики в США, исходя из которой коммерческие запасы нефти там выросли на 3,57 миллиона баррелей. Это существенно больше, чем ожидал рынок: консенсус-прогноз предполагал рост лишь на полмиллиона баррелей. Эти новости сильно воздействовали на рынок, так как он находится в зоне высокой неопределенности.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия склоняется к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Эти новости помогли нефти воспрять духом и отыграть падение за минувшие торговые сутки. Окончательное решение ОПЕК+ примет 6-7 декабря на встрече министров в Вене.