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29.11.2018 20:39
Рубрика: Экономика

Нефть Brent выросла до 60 долларов

Текст: Александра Воздвиженская

Североморская смесь нефти марки Brent, которая днем 29 ноября опустилась ниже 58 долларов - годового минимума, - вечером того же дня вернулась к росту. По состоянию на 20.00 мск февральский фьючерс подорожал до 60 долларов, следует из данных торгов на бирже ICE. Американская смесь WTI, падавшая ниже 50 долларов, теперь стоит 51,5 доллара.

Фото: Depositphotos.com
Что ждет российский рынок топлива

Цена нефти упала после публикации еженедельной статистики в США, исходя из которой коммерческие запасы нефти там выросли на 3,57 миллиона баррелей. Это существенно больше, чем ожидал рынок: консенсус-прогноз предполагал рост лишь на полмиллиона баррелей. Эти новости сильно воздействовали на рынок, так как он находится в зоне высокой неопределенности.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия склоняется к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Эти новости помогли нефти воспрять духом и отыграть падение за минувшие торговые сутки. Окончательное решение ОПЕК+ примет 6-7 декабря на встрече министров в Вене.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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