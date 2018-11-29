Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии

Неопознанный военный самолет произвел бомбардировку южной части Ливии в четверг, 29 ноября. Информацию об этом, со ссылкой на источник, распространил местный информационный портал Al-Wasat.

По сведениям неназванного военного, авиаударам подверглась территория около оазиса рядом с городом Гат, расположенным неподалеку от алжирской границы. Никакой информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Тем временем военный пилот из Гата рассказал телеканалу "218", что речь может идти о военной операции США, направленной против укрепившихся на этой территории лидеров боевиков. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в республике продолжается политический кризис из-за с борьбы за власть двух правительств, одно из которых признано международным сообществом, второе поддерживается Палатой представителей и командованием Ливийской народной армии.

РФ намерена сделать все возможное, чтобы в Ливии установился прочный мир. Об этом в начале ноября заявил российский премьер Дмитрий Медведев.