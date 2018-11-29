Новости

Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей 18:25
В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе 18:19
Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова 18:11
Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью 18:02
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 18:00
В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде 17:57
Акимов: Идентификация в мессенджерах для иностранцев будет комфортной 17:45
Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей 17:45
Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей 17:44
Видео: В Нижегородской области на заправке загорелся бензовоз 17:36
Москвичка разбила банку об сына-школьника 17:33
Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку" 17:30
Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты 17:25
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания 17:19
Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине 17:18
"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы 17:14
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России 17:11
Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода 16:55
Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 18:49
Рубрика: В мире

Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии

Неопознанный военный самолет произвел бомбардировку южной части Ливии в четверг, 29 ноября. Информацию об этом, со ссылкой на источник, распространил местный информационный портал Al-Wasat.

По сведениям неназванного военного, авиаударам подверглась территория около оазиса рядом с городом Гат, расположенным неподалеку от алжирской границы. Никакой информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Мирные жители погибли в результате авиаудара западной коалиции в Сирии

Тем временем военный пилот из Гата рассказал телеканалу "218", что речь может идти о военной операции США, направленной против укрепившихся на этой территории лидеров боевиков. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в республике продолжается политический кризис из-за с борьбы за власть двух правительств, одно из которых признано международным сообществом, второе поддерживается Палатой представителей и командованием Ливийской народной армии.

РФ намерена сделать все возможное, чтобы в Ливии установился прочный мир. Об этом в начале ноября заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

Возвращение "Гвоздики": ливийцам снова понадобились советские самоходки
В мире Африка Ливия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
Кремль назвал время и темы встречи Путина и Трампа
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов
Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ
За бумажный посадочный талон в самолет введут отдельную плату