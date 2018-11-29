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29.11.2018 16:08
Рубрика: Легковые авто

Nissan Murano получил грозную внешность

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Обновленный Nissan Murano третьего поколения претерпел рестайлинг, который осовременил модель, дебютировавшую в 2015 году и продающуюся в России два с небольшим года.

Главное новшество - это перепрофилированная оптика. Светодиодные загогулины ходовых огней в фарах и фонарях Murano явно к лицу. Кроме того, гораздо агрессивнее стали выглядеть передний бампер и решета радиатора, изменился рисунок 18-дюймовых и 20-дюймовых колесных дисков. Появились новые цвета окраски кузова - Sunset Drift Chromaflair, Mocha Almond Pearl and Deep Blue Pearl. 

Фото: Пресс-служба Nissan

Салон сохранил прежнюю архитектуру, но в отделке теперь используются более дорогие материалы. Список электронных помощников расширился за счет комплекса активной безопасности Nissan Safety Shield 360 (объединяет системы автоматического торможения, контроля рядности и слепых зон, а также адаптивный свет).

Для машин американского рынка по-прежнему предложат 3,5-литровый 264-сильный бензиновый V6 в сочетании с вариатором, передним и опциональным полным приводом. А вот появится ли в США и у нас альтернативное гибридное исполнение - большой вопрос. В официальном пресс-релизе такое исполнение не упоминается.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Напомним, что дореформенный Nissan Murano предлагается в России в переднее- и полноприводном исполнении с 3,5-литровым бензиновым V6, дефорсированным до 249 л.с. Гибридная версия на основе 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя все еще имеется на дилерских складах, но не пользуется большим спросом.

Вероятнее всего, на нашем рынке после обновления предложат исключительно бензиновый вариант, который вновь дефорсируют до комфортных в плане налогообложения 249 л.с., при этом, как и прежде, можно будет выбрать между передним и полным приводом.

Фото: Пресс-служба Nissan
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#Nissan