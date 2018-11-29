Новые смартфоны Xiaomi получили Android 9 и MIUI 10. Вот их список

Разработчики из Xiaomi начали распространение новых версий оболочки MIUI 10 и Android 9 для ряда популярных смартфонов.

Так, новый Android 9 Pie уже получают обладатели смартфонов Xiaomi Mi A2 Lite, выпущенных в рамках проекта Android One, запущенного Google. Помимо основных функций, присущих новому Android, после обновления в Mi A2 Lite появляется FM-радио.

MIUI 10 на базе Android 9 Pie получил и самый большой смартфон Xiaomi - Mi Max 3. Правда, пока что это только бета-версия, а стабильный Global ROM должен выйти до конца 2018 года.

Еще два смартфона могут скачать MIUI 10 на базе Android 7.1 Nougat - это Redmi 5A и Mi 5S Plus. Обидно, что версия Android достаточно древняя, зато прошивка - стабильная. Не исключено, что в будущем Android обновится до версии 8.1 Oreo.

Наконец, наиболее свежими обладателями MIUI 10 стали аппараты Xiaomi Mi8 Pro и Mi8 Lite. Эта версия прошивки от Xiaomi базируется на Android 8.1 Oreo. Обновится ли она до Android 9 Pie - неизвестно.

В MIUI 10, напомним, появились новые звуки и рингтоны, расширились возможности съемки, реализована адаптация под вытянутые безрамочные экраны.