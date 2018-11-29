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29.11.2018 08:27
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Soul: необычная внешность и "музыкальный" салон

Текст: Юрий Зубко

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал новый Kia Soul. Модель третьего поколения создана на платформе K2.

Кроссовер стал на 56 мм длиннее предшественника (колесная база увеличилась на 30 мм), ширина и высота остались прежними. Дверь багажного отсека стала шире, уменьшилась погрузочная высота, увеличился объем багажника.

Kia всегда преподносили Soul как машину для активной молодежи, поэтому визуальные изменения хоть и являются кардинальными, не стали сенсационными. Впрочем, сами корейцы отметили, что в новой внешности SUV видна "наследственность". Мы бы назвали ее необычной.

Спереди теперь у кроссовера - двухъярусная оптика: сверху находятся светодиодные дневные ходовые огни, под ними - блоки основных фар.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Сзади же вертикальные фонари не только перетекают в горизонтальные "хвостики" на пятой двери, но и еще визуально объединены с верхним горизонтальным светоотражателем. На багажной двери появились дополнительные секции.

Что внутри? Основной темой интерьера стала музыка. Внутреннее пространство нового Soul следует идее "эмоциональной визуализации звука". Изменилась фоновая подсветка салона. Теперь мягкий свет исходит от центральных панелей и верхних накладок дверей, получивших специальный "трехмерный" рисунок. Эта подсветка может быть синхронизирована с ритмом музыки и создает более эффектное, эмоциональное впечатление.

Автомобиль третьего поколения будет оснащаться 8-дюймовым проекционным дисплеем, расположенным на уровне глаз водителя. Практически вдвое увеличилась мощность аудиосистемы Harman Kardon: теперь она составляет 640 Вт. В состав аудиосистемы входят внешний усилитель, 10 динамиков и сабвуфер.

Естественно, что новый корейский кроссовер получил целую кучу систем безопасности и помощи водителю. Среди них система предотвращения фронтальных столкновений FCA, в том числе - и с функцией распознавания пешеходов, ассистент поддержания движения в полосе LKA, система контроля внимания водителя DAW, ассистент перестроения LCA, система мониторинга слепых зонBCW, ассистент выезда с парковки заднимходом RCCW, интеллектуальный круиз-контроль SCC, ассистент управления дальним светом HBA.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Продажи универсала Kia Ceed начнутся в России в следующем году

Клиентам будут предложены атмосферный бензиновый двигатель семейства Nu мощностью 147 л. с. и 201-сильный 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом "твин-скролл". Двигатель 1,6 T-GDI будет доступен в сочетании с семиступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями. Двухлитровый мотор оснащается вариатором IVT. В линейке сохранится электрическая версия Soul EV с аккумуляторной батареей нового поколения.

Кроссовер получил версию X-Line с "пакетом доработок для бездорожья", а также "оспортивленную" модификацию GT Line. Продажи новой модели начнутся в первом полугодии 2019 года. Уже известно, что автомобиль появится и в России.

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