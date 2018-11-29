Разметку на парковках в Москве предлагают перерисовать, чтобы водители ставили машины плотнее. В столичном Центре организации дорожного движения считают, что благодаря этому свободных "карманов" станет больше в полтора раза. Сотни простых автовладельцев уверены в обратном: ведь длинным легковушкам мест может просто не хватить.

По словам замначальника ЦОДД Александра Евсина, парковки предлагается переразметить по европейскому образцу. В ряде крупных городов (например, в Барселоне) парковочные места не расчерчены, как в Москве. Зону стоянки от дороги отделяет только прерывистая разметка. Ширина каталонской парковки - 1,8 метра, а у нас по ГОСТу - 2,5. В Барселоне машины ставят вдоль проезжей части, как удобно водителям. А в Москве (в лучшем случае) - в разлинованные парковочные места по 6,5 метра в длину. В то же время габарит одной из самых длинных наших легковушек Lada Largus - округленно 4,5. У длинномеров-иностранцев Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade соответственно - 5,2 и 5,6, отмечают дилеры. Таким образом, рассчитали в ЦОДД, москвичи стоят уж слишком широко.

А как можно изменить ситуацию с помощью новой разметки? Во-первых, убрать разлинованные места и просто отделить зону парковки, как в Барселоне. Во-вторых, сократить длину островка, отделяющего парковку от перекрестков и въездов во дворы с 5 до 3 метров. Так получится сделать не везде - есть узкие проезды для мусоровозов, им нужен радиус пошире. В идеале на стандартную парковку общей длиной 55 метров получится впихнуть 9 машин, а сейчас только 6 (смотрите нашу инфографику с расчетами ЦОДД). Выгодно же получается? Не для всех.

Сотни автолюбителей устроили громкий Facebook-плач. Они подсчитали, что в предложенном варианте на одну машину придется только 5,4 метра. Это в среднем. А что, если хотя бы три машины встанут не одна за другой, а как попало? Escalade, как мы видим, длиннее. Но проблема даже не в этом: "мажор" на джипе за несколько миллионов как-то не вызывает всеобщей жалости. Просто многие из нас - еще те мастера парковки. Кстати, об этом говорит и сам Евсин. Фотографии с улицы Петровские Линии и других перегруженных мест центра подтверждают: десятки водителей то ли не умеют вставать плотно, то ли просто не желают тратить время на лишние маневры. Для обеих категорий водителей расчерченные места - хоть какой-то ориентир для цивилизованной парковки.

Эксперимент может увеличить количество мест на стоянках в полтора раза. Но вот "впихнуть" туда машины сумеют не все

Известный транспортный эксперт Игорь Моржаретто, наоборот, считает, что в большинстве своем московские водители прекрасно чувствуют машину и хорошо паркуются. А разметка на парковочных местах и вовсе не несет никакой смысловой нагрузки, считает "РГ" Моржаретто.

В любом случае в ЦОДД отмечают, что переразметка - пока просто проект. Его могут реализовать только по итогам экспертного обсуждения.