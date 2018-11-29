Падения Неймара в матче "ПСЖ" с "Ливерпулем" возмутили Клоппа

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "ПСЖ" 1:2 в матче Лиги чемпионов не смог сдержать эмоций на послематчевой пресс-конференции. Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.

Он выразил недовольство действиями соперника и решениями арбитра Шимона Марциняка, обвинив парижан в симулировании.

- Наши игроки постоянно получали карточки, хотя "Ливерпуль" дважды подряд выигрывал в Англии награду фэйр-плей. Парижане выставили нас какими-то мясниками, - заявил после матча Клопп.

Тренер "Ливерпуля" назвал действия футболистов "ПСЖ" умными: "Они постоянно падали, будто произошло что-то серьезное. И это выводило игроков "Ливерпуля" из себя".

В свою очередь наставник парижской команды Томас Тухель не согласился с Юргеном Клоппом, который обвинил футболистов "ПСЖ" в симуляциях.

- В попытках отыграться наш соперник постоянно фолил. Десять нарушений за пять минут - так не отыгрываются, - ответил Тухель.

Но тренер признал, что понимает эмоциональность Клоппа: "Я тоже злюсь при проигрышах и говорю что угодно, лишь бы отвлечь внимание от своих игроков".

Кстати



Поведение игроков "ПСЖ" отметил не один Клопп. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Twitter высмеяла Неймара.



- Только что посмотрела игру "ПСЖ" - "Ливеруль". За карьеру я падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут, - написала она.