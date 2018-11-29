Новости

Во Франции женщина угрожает взорвать банк 14:27
Минфин допустил изолирование рынка бензина при нефти выше 90 долларов 14:23
Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина 14:21
В Керчи из больницы выписали украинских моряков 14:18
Главный пристав Омской области арестован по делу о крупной взятке 14:16
Создана цифровая карта убийств в Лондоне начала XIV века 14:16
Анна Попова: Россия остановила рост заболеваемости ВИЧ 14:15
"Амкодор" готов создать в Саратовской области производство сельхозмашин 14:12
Минэнерго прогнозирует рост выпуска бензина на четверть к 2030 году 14:09
Меркель хочет сохранить Украину в качестве транзитера газа в Европу 14:09
В Совфеде оценили намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив 14:07
На Кубани несуществующий работник детсада получал зарплату 16 лет 14:04
В Кремле призвали желающих помочь в деэскалации конфликта повлиять на Киев 14:03
Падения Неймара в матче "ПСЖ" с "Ливерпулем" возмутили Клоппа 14:01
Шойгу призвал снимать фильмы про новые подвиги военных, в том числе в Крыму 14:00
Hyundai Palisade: большой роскошный кроссовер представлен официально 14:00
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива 13:57
Маргарет Этвуд напишет продолжение "Рассказа служанки" 13:57
В Минске работают над повышением рейтинговых оценок экономики 13:51
Жительница Череповца предстанет перед судом за убийство младенца 13:51
В Сибири полицейского заподозрили в "крышевании" нелегального бизнеса 13:51
Вышел мрачный трейлер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой 13:48
В России стали популярны новые формы занятости 13:46
В Кремле заявили об обеспокоенности законопроектом республиканцев по СНВ 13:40
В Японии раскопали гробницу императора, прожившего 142 года 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 14:01
Рубрика: Спорт

Падения Неймара в матче "ПСЖ" с "Ливерпулем" возмутили Клоппа

Текст: Виктория Сорокина

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "ПСЖ" 1:2 в матче Лиги чемпионов не смог сдержать эмоций на послематчевой пресс-конференции. Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
"Локомотив" одержал первую победу в Лиге чемпионов

Он выразил недовольство действиями соперника и решениями арбитра Шимона Марциняка, обвинив парижан в симулировании.

- Наши игроки постоянно получали карточки, хотя "Ливерпуль" дважды подряд выигрывал в Англии награду фэйр-плей. Парижане выставили нас какими-то мясниками, - заявил после матча Клопп.

Тренер "Ливерпуля" назвал действия футболистов "ПСЖ" умными: "Они постоянно падали, будто произошло что-то серьезное. И это выводило игроков "Ливерпуля" из себя".

В свою очередь наставник парижской команды Томас Тухель не согласился с Юргеном Клоппом, который обвинил футболистов "ПСЖ" в симуляциях.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Черданцев: Неудача ЦСКА в ЛЧ - показатель уровня чемпионата России

- В попытках отыграться наш соперник постоянно фолил. Десять нарушений за пять минут - так не отыгрываются, - ответил Тухель.

Но тренер признал, что понимает эмоциональность Клоппа: "Я тоже злюсь при проигрышах и говорю что угодно, лишь бы отвлечь внимание от своих игроков".

Кстати

Поведение игроков "ПСЖ" отметил не один Клопп. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Twitter высмеяла Неймара.

- Только что посмотрела игру "ПСЖ" - "Ливеруль". За карьеру я падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут, - написала она.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Кремль негативно оценил идею Порошенко призвать корабли НАТО в Азовское море
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
В итальянском городе Фьюджи взяты в заложники 20 человек