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29.11.2018 22:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Мамой клянусь". По делу полковника Захарченко допросили гадалку

Гадалка Нона Михай была заслушана в четверг, 29 ноября, на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривают дело в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как сообщает присутствовавший на слушании корреспондент РИА Новости, Михай признала, что лично опального полицейского не знает, но он был ее "заочным клиентом". К ней якобы приходила сестра бывшей сотрудницы "Нота-банка" Лариса Марчукова, которая много рассказывала о Захарченко, предоставляла для оккультных услуг его фотографию и просила "заговорить свечки". Отметим, что Михай, Марчукова и ее сестра, Галина, бывший финансовый директор "Нота-банка", проходят обвиняемыми по делу о хищении средств вкладчиков этого финансового учреждения.

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"Я ему талисманы давала, я ему воду давала... Я ему помощь оказывала оккультных услуг. Он передавал по 5 тысяч долларов, по 15 тысяч долларов, рублями передавал... Он давал деньги мне на подарки... Один раз Лариса купила мне посуду Herm?s - несколько миллионов рублей стоит", - приводит агентство слова гадалки.

Она также рассказала, что однажды Захарченко через своего помощника и Ларису передавал ей в подарок 300 тысяч долларов, но женщина получила на руки "100 тысяч долларов и около двух миллионов рублей". В то же время одна из самых частых жалоб полицейского была на нехватку денег, а потому Лариса просила гадалку делать "обряды на деньги".

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Михай также поведала суду о том, откуда, по ее информации, основанной на рассказах Марчуковой, Захарченко получал доходы. Дескать, у него "были знакомые, которые возили его на частных самолетах, и он решал их проблемы с правоохранительными органами". Она назвала несколько конкретных случаев и упомянула, что "он заплатил за должность 500 тысяч долларов" через некоего родственника в ФСБ.

Интересно, что сам Захарченко утверждает, что все сказанное гадалкой - "бред", поскольку он никогда не слышал о такой женщине. По его словам, фильм "Игра престолов" "просто померк после рассказа" Ноны Михай. В ответ она легко поклялась, что говорит правду, "своей матерью и семьей" и добавила, что Захарченко, действительно, мог не знать ее имя, поскольку Лариса именовала ее в разговорах с полицейским "дедом".

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"А поклянитесь, что не передавали [деньги] "деду-старцу", - предложила Михай, но суд прервал этот диалог.

Агентство напоминает, что Галине и Ларисе Марчуковой, а также Ноне Михай вменяется эпизод мошенничества на 350 миллионов рублей. При этом женщины заключили досудебное соглашение, согласившись давать показания по делу полковника Захарченко.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко
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