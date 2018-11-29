"Мамой клянусь". По делу полковника Захарченко допросили гадалку

Как сообщает присутствовавший на слушании корреспондент РИА Новости, Михай признала, что лично опального полицейского не знает, но он был ее "заочным клиентом". К ней якобы приходила сестра бывшей сотрудницы "Нота-банка" Лариса Марчукова, которая много рассказывала о Захарченко, предоставляла для оккультных услуг его фотографию и просила "заговорить свечки". Отметим, что Михай, Марчукова и ее сестра, Галина, бывший финансовый директор "Нота-банка", проходят обвиняемыми по делу о хищении средств вкладчиков этого финансового учреждения.

"Я ему талисманы давала, я ему воду давала... Я ему помощь оказывала оккультных услуг. Он передавал по 5 тысяч долларов, по 15 тысяч долларов, рублями передавал... Он давал деньги мне на подарки... Один раз Лариса купила мне посуду Herm?s - несколько миллионов рублей стоит", - приводит агентство слова гадалки.

Она также рассказала, что однажды Захарченко через своего помощника и Ларису передавал ей в подарок 300 тысяч долларов, но женщина получила на руки "100 тысяч долларов и около двух миллионов рублей". В то же время одна из самых частых жалоб полицейского была на нехватку денег, а потому Лариса просила гадалку делать "обряды на деньги".

Михай также поведала суду о том, откуда, по ее информации, основанной на рассказах Марчуковой, Захарченко получал доходы. Дескать, у него "были знакомые, которые возили его на частных самолетах, и он решал их проблемы с правоохранительными органами". Она назвала несколько конкретных случаев и упомянула, что "он заплатил за должность 500 тысяч долларов" через некоего родственника в ФСБ.

Интересно, что сам Захарченко утверждает, что все сказанное гадалкой - "бред", поскольку он никогда не слышал о такой женщине. По его словам, фильм "Игра престолов" "просто померк после рассказа" Ноны Михай. В ответ она легко поклялась, что говорит правду, "своей матерью и семьей" и добавила, что Захарченко, действительно, мог не знать ее имя, поскольку Лариса именовала ее в разговорах с полицейским "дедом".

"А поклянитесь, что не передавали [деньги] "деду-старцу", - предложила Михай, но суд прервал этот диалог.

Агентство напоминает, что Галине и Ларисе Марчуковой, а также Ноне Михай вменяется эпизод мошенничества на 350 миллионов рублей. При этом женщины заключили досудебное соглашение, согласившись давать показания по делу полковника Захарченко.