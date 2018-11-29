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29.11.2018 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром возбудили дело о взрыве газа в жилом доме

Текст: Антон Валагин (Владимир)
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме поселка Барсово. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Владимирской области.

Два человека пострадали при взрыве газа под Курском

Напомним, 28 ноября около 15 часов в квартире на втором этаже двухэтажного кирпичного дома в военном городке поселка взорвался газ. Причиной ЧП предположительно стала неисправность газового оборудования. Погибла 83-летняя пенсионерка, находившаяся неподалеку от эпицентра взрыва, два человека получили не опасные для жизни травмы. 16-квартирный дом сильно пострадал: взрывная волна разрушила часть второго этажа и кровлю.

- По предварительным данным, взрыв произошел в квартире № 15. Со слов 62-летнего жителя этой квартиры, днем он зашел  домой, свет и какие-либо приборы, в том числе газовые, не включал, его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. Когда произошел хлопок, его выбросило наружу через окно, - рассказала представитель следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Жителям дома предоставлено временное жилье.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Взрывы газа в домах
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