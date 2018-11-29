Под Владимиром возбудили дело о взрыве газа в жилом доме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме поселка Барсово. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Владимирской области.

Напомним, 28 ноября около 15 часов в квартире на втором этаже двухэтажного кирпичного дома в военном городке поселка взорвался газ. Причиной ЧП предположительно стала неисправность газового оборудования. Погибла 83-летняя пенсионерка, находившаяся неподалеку от эпицентра взрыва, два человека получили не опасные для жизни травмы. 16-квартирный дом сильно пострадал: взрывная волна разрушила часть второго этажа и кровлю.

- По предварительным данным, взрыв произошел в квартире № 15. Со слов 62-летнего жителя этой квартиры, днем он зашел домой, свет и какие-либо приборы, в том числе газовые, не включал, его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. Когда произошел хлопок, его выбросило наружу через окно, - рассказала представитель следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Жителям дома предоставлено временное жилье.