Собянин открыл движение по новой развязке на севере Москвы

Путь в Шереметьево и Зеленоград стал короче благодаря новой эстакаде, соединившей две хорды в районе Большой Академической улицы. Как отметил во время ее открытия мэр Сергей Собянин, теперь движение в окрестностях Тимирязевской академии будет свободнее на 15%.

Эстакада длиной 570 метров позволяет тем, кто едет из северо-западных районов, развернуться в сторону МКАД и Шереметьево. "Раньше никакого съезда тут не было, приходилось ехать до Дмитровского путепровода, - сказал первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов. - Получался крюк 6 километров". В следующем году Дмитровский путепровод собираются реконструировать - его состояние уже предаварийное. Придется временно закрывать какие-то полосы, поэтому новая эстакада возьмет часть потока на себя, уточнил Аксенов.

- Хотелось бы поблагодарить строителей, они справились оперативно, - отметил глава города. - Нормативный срок возведения такой эстакады - 2 года. Подрядчики справились буквально за 10 месяцев.

Кроме самой эстакады построены съезды вдоль территории Тимирязевской академии. В следующем году планируется организовать еще и дорогу с 3-го Нижнелихоборского проезда. "Объект хоть и небольшой, но довольно важный для города, - заявил Собянин. - Благодаря ему улучшится ситуация в Коптеве, Головинском, Тимирязевском и других районах севера".

Эстакада на стыке хорд стала 55 искусственным сооружением, построенным на дорогах Москвы с начала года. Хотя изначально за 2018-й планировали ввести только 28 тоннелей, путепроводов и мостов. Темпы дорожного строительства Собянин назвал рекордными. В этом году протяженность трасс выросла на 127 км. Среди самых значимых дорог - связка Киевского и Калужского шоссе, окончание реконструкции Варшавки и строительства Северо-Западной хорды. На Северо-Восточной хорде открыто уже 2/3 участков. За 8 лет в Москве построили уже 820 км трасс - это сопоставимо с расстоянием до Нижнего Новгорода и обратно.

Власти также озвучили планы по формированию нового транспортного каркаса Москвы в 2019-2023 годах. Чтобы его создать, придется достроить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Все эти трассы образуют новое транспортное кольцо.