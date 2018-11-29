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29.11.2018 18:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера

Текст: Сергей Бабкин

Уже в следующем году в Москве появится инновационный кластер - электронная платформа, которая объединит все предприятия IT-сферы. Как заявил мэр Сергей Собянин, с ее помощью предприятия смогут находить партнеров и получать господдержку.

Как уже писала "РГ", указ о создании кластера именно в Москве подписал в понедельник Владимир Путин. Российский лидер считает, что объединение предпринимательского IT-сообщества даст стимул технологическому прорыву столицы и всей страны. Для нормальной работы кластера мэрия создаст фонд, он даст шанс получить финансовые преференции перспективным стартапам. Президент поручил привлечь к работе над созданием новой платформы ректоров МГУ, президента РАН, а также руководителей Росатома, Роскосмоса и других госкорпораций, работающих в инновационной сфере. Указ Путина дал властям Москвы трехмесячный срок для решения всех оргвопросов. Но Собянин уже опубликовал первый проект кластера.

Собянин подвел итоги масштабной трансформации столицы

- Правительство Москвы намерено создать IT-платформу, что-то вроде Avito, - отметил мэр. - Там каждый участник кластера получит информацию о потенциальных партнерах и инструменты для продвижения своих товаров и слуг. Сервис также даст возможность инноваторам обратиться за поддержкой в различные органы власти.

Заявку на попадание в кластер сможет подать любая компания: от начинающего стартапа до "матерого" технопарка. Регистрация будет максимально простой. В Москве сейчас работают 20 тысяч инновационных предприятий, по идее, все они попадут в кластер. А вот поддержку получат не все. Регистрация в личном кабинете - не повод выдавать какие-то преференции, считает Собянин. Поощрять будут компании, которые активно заключают сделки.

Как отмечает мэр, создание кластера решит одну из главных проблем Москвы - разобщенность IT-сообщества. Компании сейчас тратят значительное время на поиск инвесторов и партнеров, поэтому внедрение инновационных идей в реальное производство тормозится.

Ранее власти Москвы объявляли о намерении создать специализированный технопарк для инновационных компаний. Его планируют открыть в производственном центре компании InfoWatch на Верейской.

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