Стали известны детали покушения на прокурора в Подмосковье

Подмосковное ГУ МВД обнародовало некоторые детали нападения на сотрудника прокуратуры в Электростали.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, в здании прокуратуры Электростали сработала кнопка экстренного вызова полиции. Быстро прибывшие сотрудники МВД задержали нападавшего в служебном кабинете прокурора. Злоумышленник успел нанести травмы сотруднику надзорного органа. Нападавшим, как ранее сообщала "РГ", оказался следователь городского управления полиции.

СК возбудил против задержанного уголовное дело, а областное ГУ МВД начало служебную проверку. Напавший на прокурора следователь будет уволен из органов по отрицательным мотивам. Наказание понесут и его руководители.

Во время расследования будут изучены мотивы нападавшего. По одной из версий, он хотел быстрее закрыть уголовное дело и передать в суд, но прокурор не дал необходимого заключения.