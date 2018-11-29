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29.11.2018 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны детали покушения на прокурора в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин

Подмосковное ГУ МВД обнародовало некоторые детали нападения на сотрудника прокуратуры в Электростали.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, в здании прокуратуры Электростали сработала кнопка экстренного вызова полиции. Быстро прибывшие сотрудники МВД задержали нападавшего в служебном кабинете прокурора. Злоумышленник успел нанести травмы сотруднику надзорного органа. Нападавшим, как ранее сообщала "РГ", оказался следователь городского управления полиции.

СК возбудил против задержанного уголовное дело, а областное ГУ МВД начало служебную проверку. Напавший на прокурора следователь будет уволен из органов по отрицательным мотивам. Наказание понесут и его руководители.

Во время расследования будут изучены мотивы нападавшего. По одной из версий, он хотел быстрее закрыть уголовное дело и передать в суд, но прокурор не дал необходимого заключения.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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