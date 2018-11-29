У подмосковного завода Mercedes появился первый поставщик

Корпорация развития Московской области, которая является управляющей компанией индустриального парка "Есипово", заключила инвестиционное соглашение о создании на территории парка производства профессиональной автохимии и косметики.

Строить завод будет немецкий производитель Koch-Chemie GmbH - он является официальным поставщиком автокосметики в торговые центры концерна Daimler AG. Напомним, именно эта компания заканчивает сейчас строительство завода по производству автомобилей Mercedes в "Есипово".

"И этот фактор сыграл ключевую роль в выборе места локализации нового предприятия", - уверен руководитель корпорации развития Московской области Антон Афанасьев.

По его словам, Koch-Chemie GmbH уже выбрал участок, где будет построен завод по производству автокосметики - шампуней, очистителей, полировальных паст.

Инвестиции в этот проект составят порядка 500 миллионов рублей. Кстати, с момента, когда первый поставщик подмосковного завода Mercedes заявил о своем желании открыть производство в "Есипово", до подписания соглашения о строительстве прошло меньше трех месяцев, в течение которых был оформлен весь необходимый для реализации инвестпроекта пакет документов.

"Это очень хороший темп, уверен, что и сам проект будет реализован также качественно и быстро", - добавил Антон Афанасьев.