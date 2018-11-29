Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Видео: Сотрудники ДПС спасли затерявшихся в сибирской метели пассажиров 16:32
Москва вечером встанет в крупных пробках 16:16
Nissan Murano получил грозную внешность 16:08
29.11.2018 16:21
Рубрика: Легковые авто

У подмосковного завода Mercedes появился первый поставщик

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Корпорация развития Московской области, которая является управляющей компанией индустриального парка "Есипово", заключила инвестиционное соглашение о создании на территории парка производства профессиональной автохимии и косметики. 

Строить завод будет немецкий производитель Koch-Chemie GmbH - он является официальным поставщиком автокосметики в торговые центры концерна Daimler AG. Напомним, именно эта компания заканчивает сейчас строительство завода по производству автомобилей Mercedes в "Есипово".

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории

"И этот фактор сыграл ключевую роль в выборе места локализации нового предприятия", - уверен руководитель корпорации развития Московской области Антон Афанасьев.

По его словам, Koch-Chemie GmbH уже выбрал участок, где будет построен завод по производству автокосметики - шампуней, очистителей, полировальных паст.

Инвестиции в этот проект составят порядка 500 миллионов рублей. Кстати, с момента, когда первый поставщик подмосковного завода Mercedes заявил о своем желании открыть производство в "Есипово", до подписания соглашения о строительстве прошло меньше трех месяцев, в течение которых был оформлен весь необходимый для реализации инвестпроекта пакет документов.

"Это очень хороший темп, уверен, что и сам проект будет реализован также качественно и быстро", - добавил Антон Афанасьев.

Новый Kia Soul: необычная внешность и "музыкальный" салон
Видео: Перепрыгнувший через дорогу олень напугал водителя
#Mercedes