В Москве пройдет фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"

Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", ГМИИ им. А.С.Пушкина, 30 ноября - 27 декабря

В этом году фестиваль, традиционно объединяющий живопись, музыку, поэзию и театр, посвящен выставке "Пикассо & Хохлова", которая открыта в главном здании музея с 20 ноября 2018-го по 3 февраля 2019-го. "Декабрьские вечера", вдохновителем которых был знаменитый пианист, а продолжателем стала президент музея Ирина Антонова, пройдут в 38-й раз. Этот фестиваль давно уже символ музея. "Делать что-то такое один раз в год, - говорил Святослав Теофилович. - И мне кажется, для Москвы красиво делать это в декабре. Это такой зимний месяц московский. И название очень красивое".

Музыкальные программы фестиваля в этом году, следуя за линией жизни главных героев экспозиции, включают русскую, французскую и испанскую музыку и представляют основные стили и жанры, определявшие меняющийся музыкальный язык эпохи, созвучный творческим поискам Пикассо в период с 1910-х по 1960-е годы.

Гостей ждут 13 программ, включающих музыку культовых балетных постановок "Русских сезонов", начиная со скандальной премьеры "Парада" в 1917-м. Помимо сочинений Эрика Сати, Игоря Стравинского и Мануэля де Фальи, с которыми Пикассо работал в период сотрудничества с Дягилевым, на фестивале подробно познакомят с творчеством молодой французской "Шестерки" (Франсиса Пуленка, Дариюса Мийо, Артюра Онеггера, Жоржа Орика и их друга Жана Вьенера).

Помимо вокальных опусов, созданных на стихи Жана Кокто, Гийома Аполлинера, Реймона Радиге, Макса Жакоба и других завсегдатаев знаменитого у парижской богемы ресторана "Бык на крыше", в программах прозвучат инструментальные сочинения, в которых воплотился дух "ревущих 1920-х", увлечение джазом и мюзик-холлом. Особое место отведено образу Испании, родине художника. Наряду со старинными танцами в программах предстанут красочные, возрождающие испанский фольклор опусы Хоакина Турины и Мануэля де Фальи. Контрапунктом к классическим партитурам испанских композиторов прозвучит аутентичный ансамбль из Севильи, открывающий слушателям первоисточник - традиционные жанры фламенко и канте хондо.

На специально созданный к "Декабрьским вечерам Святослава Рихтера" спектакль-импровизацию "Ароматы чужих цветов" приглашает знаменитый актер Сергей Юрский, Светлана Крючкова проведет поэтический вечер "Марина Цветаева. Между любовью и любовью".

Также всех ждут выступления театра марионеток, видеопроекции балетных постановок ("Парад", "Треуголка", "Голубой экспресс") и знаменитого фильма "Антракт" ("Entr acte"), которые будут сопровождаться живым звучанием оркестра на сцене.

В числе исполнителей на "Декабрьских вечерах" в этом году - камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, Государственный камерный оркестр под управлением Евгения Бушкова, "Quatuor Danel", ансамбль "Студия новой музыки", пианист Михаил Плетнев. А завершатся "Вечера" 14-й симфонией Дмитрия Шостаковича.