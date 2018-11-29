В Ростовском кремле выставили шедевры и фейки авангарда

В музее-заповеднике "Ростовский кремль" впервые предложили вниманию посетителей всю свою внушительную коллекцию произведений "левых" художников начала двадцатого века. Особое место в экспозиции отведено подделкам, о существовании которых стало известно совсем недавно - после проведения необходимых экспертиз.

Как пояснили в музее, коллекция русского авангарда появилась там в 1922 году, когда отдел изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения РСФСР распределял в региональные музеи страны произведения "левых" художников для создания музеев нового типа, которые должны были выполнять не только образовательные и методологические, но и пропагандистские функции. В рамках этого масштабного проекта в августе 1922 года в Ростов Великий было доставлено 59 произведений живописи, графики и скульптуры, которые представляли собой некий срез московского авангардного искусства 1910-1920-х годов.

За прошедшие более чем 90 лет часть работ была утрачена, и сегодня в собрании осталось 51 произведение - из них и была составлена экспозиция. С одной оговоркой: два полотна за время хранения в запасниках музея оказались заменены подделками.

Это выяснилось, когда у специалистов возникли сомнения в подлинности произведений, подаренных музею в 2014-2016-х годах князем-меценатом Никитой Лобановым-Ростовским. Увы, экспертиза показала, что шесть картин действительно поддельные, и тогда в музее решили отправить на исследование всю имеющуюся в собрании коллекцию произведений авангарда. Его проводили специалисты Института геологии и геохронологии докембрия из Санкт-Петербурга, Государственного научно-исследовательского института реставрации и Государственного Русского музея. В итоге выяснилось, что все работы безусловно подлинные, кроме двух картин - "Беспредметной композиции" Любови Поповой и "Самовара" Казимира Малевича.

Два полотна за время хранения в запасниках музея оказались заменены подделками

Представители Ростовского кремля предполагают, что обе картины были украдены и заменены копиями до 1972 года. Сейчас работы, парные тем, что есть в Ростове, находятся в зарубежных музеях: "Самовар" - в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а "Беспредметная композиция" - в Музее современного искусства в греческих Салониках.

- Для провинциального музея обладать такой коллекцией - огромное счастье и удача, - замечает директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Наталья Каровская. - История этой коллекции совершенно необыкновенная и сейчас уже переходит в жанр детектива. Она появилась у нас в 1922 году, но только с открытием этой выставки мы впервые полностью представили ее публике. Мы стремились к этому много лет, но по разным причинам все получилось только сейчас. И мы удовлетворены, несмотря на то, что последние полтора года - с тех пор, как мы поняли, что у нас в руках не только подлинники, но и фейки, нам было нелегко. Но могу сказать уверенно: мы сразу приняли решение это не скрывать.

По словам Натальи Каровской, обстоятельства похищения картин точно не известны и, возможно, во всех деталях не будут известны никогда. Но самый важный сейчас вопрос для музея - есть ли возможность вернуть подлинники картин, оказавшиеся за границей.

- Мы готовы к сотрудничеству по выяснению всех подробностей и обстоятельств, - подчеркнула директор музея. - Позиция наша такова: мы очень надеемся, что весьма уважаемые музеи дорожат своей репутацией и понимают, что мы преследуем не корыстные цели, а желаем вернуть картины их владельцу - Российской Федерации.

Компетентно

Олег Егоров, начальник ОМВД России по Ростовскому району:

- В феврале 2018 года поступило заявление от музея о том, что две картины, которые находятся в музее, считаются поддельными. В настоящее время по данному факту проводится проверка, затребованы результаты научных исследований, проведен опрос руководства и сотрудников музея. Решается вопрос о проведении экспертизы обеих картин в рамках уголовно-процессуального законодательства. Как только они будут сделаны и дадут нам определенный результат, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.