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29.11.2018 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области

Текст: Алексей Бондарев
Фото: Пресс-служба СК РФ по Иркутской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Иркутской области
Фото: Пресс-служба СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей при пожаре в Нижнеудинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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ЧП произошло утром, 29 ноября, в частном доме села Худоеланское. В доме загорелась мягкая мебель, площадь возгорания составила порядка трех квадратных метров, наблюдалось сильное задымление. В результате погибли трое детей в возрасте 2-3 лет.

По предварительной версии следствия, дети задохнулись угарным газом, оставшись без присмотра взрослых. Специалисты ведомства выясняют причины возгорания.

Дело возбуждено по ч 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют условия проживания погибших детей, и состояла ли семья на учете в соцслужбах как неблагополучная. В рамках расследования также будет дана оценка работе должностных лиц, отвечающих за контроль условий проживания несовершеннолетних.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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