СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей при пожаре в Нижнеудинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

ЧП произошло утром, 29 ноября, в частном доме села Худоеланское. В доме загорелась мягкая мебель, площадь возгорания составила порядка трех квадратных метров, наблюдалось сильное задымление. В результате погибли трое детей в возрасте 2-3 лет.

По предварительной версии следствия, дети задохнулись угарным газом, оставшись без присмотра взрослых. Специалисты ведомства выясняют причины возгорания.

Дело возбуждено по ч 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют условия проживания погибших детей, и состояла ли семья на учете в соцслужбах как неблагополучная. В рамках расследования также будет дана оценка работе должностных лиц, отвечающих за контроль условий проживания несовершеннолетних.