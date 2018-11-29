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29.11.2018 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске возбудили дело о смерти беременной в больнице

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Омские следователи после проведенной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти 25-летней женщины, поступившей в БУЗОО "Гинекологическая больница" в Амурском поселке на третьем месяце беременности.

Как рассказали в СУ СК РФ, дело возбуждено по статье УК о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Поводом для проверки послужила информация в СМИ. По данным следствия, женщина проходила лечение в связи с угрозой выкидыша.

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Первой о том, что произошло в омской больнице, рассказала в соцсетях соседка скончавшейся пациентки. По ее словам, беременной стало плохо 23 октября, она жаловалась на сильные боли в животе. После госпитализации ей поставили несколько капельниц, но через несколько часов женщину обнаружили без сознания в туалетной комнате. Ее срочно перевели в реанимацию, но усилия врачей оказались тщетны.

Позже в региональном минздраве назвали причину смерти пациентки: по заключению экспертов, это массивная тромбоэмболия легочного ствола и его разветвлений. Это заболевание развивается стремительно и с большой долей вероятности приводит к летальному исходу. Теперь в рамках уголовного дела следователям предстоит выяснить, почему врачи не выявили тяжелый недуг сразу, и установить все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Халатность врачей
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