В Омске возбудили дело о смерти беременной в больнице

Омские следователи после проведенной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти 25-летней женщины, поступившей в БУЗОО "Гинекологическая больница" в Амурском поселке на третьем месяце беременности.

Как рассказали в СУ СК РФ, дело возбуждено по статье УК о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Поводом для проверки послужила информация в СМИ. По данным следствия, женщина проходила лечение в связи с угрозой выкидыша.

Первой о том, что произошло в омской больнице, рассказала в соцсетях соседка скончавшейся пациентки. По ее словам, беременной стало плохо 23 октября, она жаловалась на сильные боли в животе. После госпитализации ей поставили несколько капельниц, но через несколько часов женщину обнаружили без сознания в туалетной комнате. Ее срочно перевели в реанимацию, но усилия врачей оказались тщетны.

Позже в региональном минздраве назвали причину смерти пациентки: по заключению экспертов, это массивная тромбоэмболия легочного ствола и его разветвлений. Это заболевание развивается стремительно и с большой долей вероятности приводит к летальному исходу. Теперь в рамках уголовного дела следователям предстоит выяснить, почему врачи не выявили тяжелый недуг сразу, и установить все обстоятельства произошедшего.