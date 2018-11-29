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29.11.2018 16:32
Рубрика: Легковые авто

Видео: Сотрудники ДПС спасли затерявшихся в сибирской метели пассажиров

Текст: Вадим Давыденко

В разгар погодных катаклизмов, когда в полуметровых сугробах сдается даже супернадежная техника, надеяться остается лишь на человеческую смекалку и, как ни банально, на тепло человеческих сердец. Потерявшуюся в метели семью с двумя детьми из снежного плена вызволили сотрудники ДПС ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Евгений Баштаков и Руслан Репринцев.

Фото: скриншот с youtube.com
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Дело было на проселочной дороге вблизи деревни Большая Ничка, в самой гуще разгулявшейся метели. В условиях плохой видимости легковушка сползла с трассы и безнадежно забуксовала.

Неизвестно, сколько времени пробыли бы в снежном плену супруги с двумя детьми, если бы не сотрудники ДПС, дежурившие на трассе Р-257. Поняв, что вытянуть на буксире застрявших не удастся, патрульные на своем автомобиле раскатали и уплотнили колею, по которой замерзавшая семья смогла выехать на дорогу.

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#видео #авто #ДПС