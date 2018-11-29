На Северном Кавказе оказались самые здоровые дети в стране

Общероссийский народный фронт представил результаты исследования здоровья детей в регионах России и составил рейтинг показателей здоровья подрастающего поколения.

- Для анализа использовалось понятие "группы здоровья детей". Чтобы определить, к какой группе ребенок относится, проводятся медицинские профилактические осмотры и диагностические обследования, - отметили в пресс-службе ОНФ.

Специалисты ОНФ вместе с представителями Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" в исследовании отталкивались от информации Росстата за 2017 год.

Лидерами стали сразу три республики Северного Кавказа: Кабардино-Балкария, Чечня и Карачаево-Черкесия, - где наибольшее число детей находятся в первой группе здоровья. К ней относят тех, у кого нет отклонений по выбранным критериям, они не болели или редко болели в период наблюдения за ними.

Следом за тройкой лидеров идут Москва, Ставрополье и Оренбургская область.

- Группу здоровья определяют в возрастном промежутке от 3 до 17 лет. Нужно отметить, что смысл такой градации состоит в том, чтобы определить и скорректировать факторы риска развития заболеваний и улучшить состояние здоровья ребенка в будущем. Поэтому группа может меняться со временем, - пояснил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов.

Всего групп здоровья пять, к последней относятся дети с врожденными отклонениями.

Рейтинг регионов с наибольшей долей детей, отнесенных в 2017 году к третьей-пятой группе, то есть с наибольшим риском для здоровья, выглядит так: Ненецкий автономный округ (33,5%), Ингушетия (28,4%), Челябинская (26,5%), Ярославская (25,9%), Нижегородская (25,7%) и Астраханская (24,8%) области, Санкт-Петербург (24%), Саратовская область (23,3%), Дагестан и Свердловская область (по 22,3%).

Эксперты призывают региональные власти обратить больше внимания на этот вопрос, проанализировать риски возникновения разных болезней и устранить их.