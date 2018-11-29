Новости

Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа 12:32
На Северном Кавказе оказались самые здоровые дети в стране 12:29
Бывший участник "Битвы экстрасенсов" раскрыл скандальный секрет шоу 12:26
Цена нефти Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель 12:25
Новая Mazda 3 будет продаваться в России 12:19
В Екатеринбургском зоопарке у львов Эрни и Эммы родилась тройня 12:17
В НАО сообщили о состоянии здоровья членов экипажа упавшего вертолета 12:16
Задержанный накануне в Саратове глава областного МЧС вышел на работу 12:14
Глава ВТБ пришел на закрытый прием в костюме джедая 12:13
Уволился гендиректор головного экономического НИИ "Роскосмоса" 12:11
В Воронеже 28 тысяч человек остались без воды 12:04
В Салехарде неизвестные повредили стелу "Полярный круг" 12:03
Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма 12:02
Власти Якутии опровергли информацию о запрете концерта рэпера Элджея 12:01
В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты 11:59
Кабмин не введет штрафы для интернет-компаний за неисполнение законов 11:50
Косачев прокомментировал итоги выборов президента Грузии 11:50
Фото: Квентин Тарантино впервые женился 11:45
Два кроссовера неожиданно подешевели в России 11:45
Археологи оценили "сенсацию" об очередном открытии Атлантиды 11:44
В Челябинске "сына Зевса" арестовали за прогулку по онкодиспансеру 11:35
Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме 11:27
Задержанному в Таиланде россиянину зачитали запрос США на экстрадицию 11:25
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области 11:21
Обвиняемому в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске грозит 19 лет тюрьмы 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 12:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Северном Кавказе оказались самые здоровые дети в стране

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Общероссийский народный фронт представил результаты исследования здоровья детей в регионах России и составил рейтинг показателей здоровья подрастающего поколения.

Фото: depositphotos.com
Названы виды спорта, влияющие на продолжительность жизни

- Для анализа использовалось понятие "группы здоровья детей". Чтобы определить, к какой группе ребенок относится, проводятся медицинские профилактические осмотры и диагностические обследования, - отметили в пресс-службе ОНФ.

Специалисты ОНФ вместе с представителями Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" в исследовании отталкивались от информации Росстата за 2017 год.

Лидерами стали сразу три республики Северного Кавказа: Кабардино-Балкария, Чечня и Карачаево-Черкесия, - где наибольшее число детей находятся в первой группе здоровья. К ней относят тех, у кого нет отклонений по выбранным критериям, они не болели или редко болели в период наблюдения за ними.

Следом за тройкой лидеров идут Москва, Ставрополье и Оренбургская область.

Фото: depositphotos.com
Выборочная проверка состояния здоровья россиян станет ежегодной

- Группу здоровья определяют в возрастном промежутке от 3 до 17 лет. Нужно отметить, что смысл такой градации состоит в том, чтобы определить и скорректировать факторы риска развития заболеваний и улучшить состояние здоровья ребенка в будущем. Поэтому группа может меняться со временем, - пояснил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов.

Всего групп здоровья пять, к последней относятся дети с врожденными отклонениями.

Рейтинг регионов с наибольшей долей детей, отнесенных в 2017 году к третьей-пятой группе, то есть с наибольшим риском для здоровья, выглядит так: Ненецкий автономный округ (33,5%), Ингушетия (28,4%), Челябинская (26,5%), Ярославская (25,9%), Нижегородская (25,7%) и Астраханская (24,8%) области, Санкт-Петербург (24%), Саратовская область (23,3%), Дагестан и Свердловская область (по 22,3%).

Эксперты призывают региональные власти обратить больше внимания на этот вопрос, проанализировать риски возникновения разных болезней и устранить их.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве