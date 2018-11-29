Пятилетний чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям

Пятилетний Рахим Куриев - житель чеченского села Донди-Юрт - в присутствии официальных лиц отжался 3202 раза, тем самым установив мировой рекорд.

Напомним, раннее сообщалось, что Рахим отжался более четырех тысяч раз за 2 часа 26 минут, тогда этот результат зафиксировали в минспорта ЧР. Однако в Книге рекордов России это достижение официально не зарегистрировали по ряду причин.

Теперь же в Грозный приехали главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, эксперт категории "Фитнес" и рекордсмен по количеству отжиманий от пола за одну минуту Андрей Лобков. Поддерживал юного атлета и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, Куриев установил сразу шесть рекордов. Самый главный - выполнил наибольшее количество повторов отжиманий за один подход , а именно 3202 раза. Также он сделал 1000 отжиманий за наиболее короткое время - 40 минут 57 секунд, а 2000 раз - за 1 час 30 минут 47 секунд. Также Рахим сделал наибольшее количество повторов отжиманий за один час (1419 раз) и наибольшее количество повторов отжиманий за 2 часа - 2559. При этом он отжался 3000 раз за наименьшее время - 2 часа 22 минуты 09 секунд.

Коненко восхитился достижениями пятилетнего мальчика, сообщив, что в первый раз видит, как человек столько раз отжимается, четко соблюдая технику.

- Я несколько не сомневался, что Рахиму удастся повторить свой рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России, - написал Кадыров в Telegram. - Я присвоил ему звание "почетный гражданин Чеченской Республики", теперь он самый молодой чеченец, имеющий это звание.