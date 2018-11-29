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29.11.2018 20:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны двое участников банды Басаева

Текст: Екатерина Ковалевская (Чеченская Республика)

Сотрудники оперативно-розыскного управления 2 ФСБ России задержали двух участников нападения на Псковскую дивизию в 2000 году.

Как сообщили в пресс-службе СКР, речь идет о ранее неизвестных членах банды Басаева - Нажмудине Дудиеве и Ибрагиме Донашеве, которых в связи с особой тяжестью совершенных преступлений по ходатайству следствия суд отправил под стражу. Их подозревают в преступлениях по; статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). В ближайшее время им предъявят обвинение.

Фото: пресс-служба СК РФ
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Сейчас следователи устанавливают роль и конкретные действия подозреваемых во время нападения, проверяется их причастность к другим преступлениям, не связанным с этим уголовным делом.

Напомним, нападение на Псковскую дивизию произошло в горной местности у села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Группа боевиков, объединенных под руководством Басаева и Хаттаба, напала на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Во время столкновения погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас следователи устанавливают других участников банды. Расследованием занимаются  в Главном следственном управлении СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Ранее за совершение этого преступления тринадцать участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член организации "УНА-УНСО" (решением Верховного суда РФ организация признана экстремистской и запрещена в России) Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Также судом рассматривается уголовное дело в отношении еще двоих соучастников.

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