Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода

Санкт-Петербургский городской суд отказал футболисту Александру Кержакову, который просил поселить с ним своего сына на период развода с женой Миланой. Сейчас ребенок живет со своей матерью.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отмечают, что ребенок живет с матерью на основании решения Петроградского районного суда. Это определение действует только на период бракоразводного процесса.

Футболист с этим решением не согласился и подал жалобу в Санкт-Петербургский городской суд.

Александр и Милана поженились в 2015-м году, весной пара объявила о разводе. Брак супруги расторгают в Петроградском районном суде, процесс начался 23 октября. Исковое заявление подала Милана Кержакова. Она попросила суд определить место жительства общего ребенка супругов, а также установить размер алиментов.