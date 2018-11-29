Новости

Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа 12:32
На Северном Кавказе оказались самые здоровые дети в стране 12:29
Бывший участник "Битвы экстрасенсов" раскрыл скандальный секрет шоу 12:26
Цена нефти Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель 12:25
Новая Mazda 3 будет продаваться в России 12:19
В Екатеринбургском зоопарке у львов Эрни и Эммы родилась тройня 12:17
В НАО сообщили о состоянии здоровья членов экипажа упавшего вертолета 12:16
Задержанный накануне в Саратове глава областного МЧС вышел на работу 12:14
Глава ВТБ пришел на закрытый прием в костюме джедая 12:13
Уволился гендиректор головного экономического НИИ "Роскосмоса" 12:11
В Воронеже 28 тысяч человек остались без воды 12:04
В Салехарде неизвестные повредили стелу "Полярный круг" 12:03
Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма 12:02
Власти Якутии опровергли информацию о запрете концерта рэпера Элджея 12:01
В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты 11:59
Кабмин не введет штрафы для интернет-компаний за неисполнение законов 11:50
Косачев прокомментировал итоги выборов президента Грузии 11:50
Фото: Квентин Тарантино впервые женился 11:45
Два кроссовера неожиданно подешевели в России 11:45
Археологи оценили "сенсацию" об очередном открытии Атлантиды 11:44
В Челябинске "сына Зевса" арестовали за прогулку по онкодиспансеру 11:35
Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме 11:27
Задержанному в Таиланде россиянину зачитали запрос США на экстрадицию 11:25
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области 11:21
Обвиняемому в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске грозит 19 лет тюрьмы 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 12:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В НАО сообщили о состоянии здоровья членов экипажа упавшего вертолета

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий АО)

Один из членов экипажа вертолета Ми-26, 28 ноября упавшего в районе аэродрома Пижма в Ненецком автономном округе, остается в тяжелом состоянии. Четверо его коллег находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом "РГ" сообщили в администрации НАО.

Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело

- Один из пострадавших прооперирован, его перевели в реанимацию. Остальные четверо находятся в хирургическом отделении окружной больницы. Врачи продолжают обследования, проводят консультации с применением телемедицины. Решение вопроса о транспортировке пострадавших в другие лечебные учреждения будет зависеть от состояния пациентов, - сообщила и.о. председателя комитета информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации округа Жанна Самоходкина.

Сегодня из Архангельска в Ненецкий автономный округ вылетают сотрудники регионального следственного отдела на транспорте СК РФ. Будет сформирована следственная группа, которая начнет работу на месте крушения вертолета. Оно огорожено и взято под охрану.

Напомним, вертолет МИ-26 вылетел на Харьягинское месторождение по заданию недропользователя. На обратном пути в Пижму он потерпел крушение. На борту находились шестеро членов экипажа, его командир погиб, остальные получили серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности, повлекшем не неосторожности смерть человека.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Авиакатастрофы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве