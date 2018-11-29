В НАО сообщили о состоянии здоровья членов экипажа упавшего вертолета

Один из членов экипажа вертолета Ми-26, 28 ноября упавшего в районе аэродрома Пижма в Ненецком автономном округе, остается в тяжелом состоянии. Четверо его коллег находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом "РГ" сообщили в администрации НАО.

- Один из пострадавших прооперирован, его перевели в реанимацию. Остальные четверо находятся в хирургическом отделении окружной больницы. Врачи продолжают обследования, проводят консультации с применением телемедицины. Решение вопроса о транспортировке пострадавших в другие лечебные учреждения будет зависеть от состояния пациентов, - сообщила и.о. председателя комитета информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации округа Жанна Самоходкина.

Сегодня из Архангельска в Ненецкий автономный округ вылетают сотрудники регионального следственного отдела на транспорте СК РФ. Будет сформирована следственная группа, которая начнет работу на месте крушения вертолета. Оно огорожено и взято под охрану.

Напомним, вертолет МИ-26 вылетел на Харьягинское месторождение по заданию недропользователя. На обратном пути в Пижму он потерпел крушение. На борту находились шестеро членов экипажа, его командир погиб, остальные получили серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности, повлекшем не неосторожности смерть человека.