В Петербурге мать обгоревшей школьницы могут лишить родительских прав

Маму 14-летней петербурженки, обгоревшей на вечеринке, могут лишить родительских прав. Этот вопрос сейчас рассматривают специалисты системы профилактики, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

По сведениям детского омбудсмена, претензии к семье у органов опеки и полиции возникли задолго до трагического происшествия. Школьница и ее мама числились на сопровождении социальных служб, а также несколько лет состояли на учете полиции по причине антиобщественного поведения.

- Женщину не раз предупреждали о необходимости устроиться на работу и более ответственно заботиться о ребенке, ей предлагались услуги Центра помощи семье и детям. Но, к сожалению, нужных выводов мать не сделала, - говорит Светлана Агапитова. - Когда дочь поздно вечером бесконтрольно ушла из дома, случилась страшная трагедия.

Напомним, 14-летняя школьница пострадала в ночь на 15 ноября во время вечеринки со сверстниками. 15-летний подросток облил ее горючей жидкостью и поджег. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщила Светлана Агапитова, сейчас угрозы жизни школьницы нет. Девочка была успешно прооперирована, и ей предстоит перенести еще несколько операций. Деньги на лечение собрали в одном из благотворительных фондов. Сумма не разглашается, но известно, что средств должно хватить на процедуры, которые не входят в перечень жизненно необходимых и не выполняются за счет бюджета.

Что касается подростка, который поджег девочку, то он находится в следственном изоляторе для несовершеннолетних.