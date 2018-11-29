Глава Крыма назначил руководителя службы капстроительства

Временно исполняющим обязанности начальника Службы капитального строительства Республики Крым назначен Константин Ярычевский. Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова размещен на сайте республиканского правительства.

Константин Ярычевский был первым заместителем начальника Службы капитального строительства (СКС) с июня 2018 года. Ранее он трудился на различных руководящих должностях в республиканском министерстве спорта, в том числе был замминистра. Кроме того, в разные годы Ярычевский работал в минтрансе, фирме "Дороги Крыма", компании "Киевстар", Крымской буровой компании и "Черноморнефтегазе".

Напомним, в середине ноября Аксенов уволил начальника СКС РК Светлану Моравскую "по соглашению сторон". Решение было принято после того, как в Самаре на нее завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при возведении берегоукрепительных сооружений на Волге и посадили под домашний арест.