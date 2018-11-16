Глава Крыма уволил начальников двух строительных служб

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы об увольнении начальника Службы государственного строительного надзора РК Марины Сергеевой и начальника Службы капитального строительства РК Светланы Моравской. Первая уволена "по собственной инициативе", а вторая - "по соглашению сторон". Документы опубликованы на сайте крымского правительства.

Марина Сергеева проработала на посту главы Стройнадзора чуть более года. Ее предшественник Сергей Тимощенко был уволен в феврале 2017 года за хаос в градостроительной сфере - многочисленные самострои и ввод в эксплуатацию объектов с сомнительной историей и документацией. Очевидно, что эту проблему не удалось решить и Марине Сергеевой. Даже скандально известный торговый центр "Куб", вопреки многократным обещаниям экс-мэра Игоря Лукашева и главы РК Сергея Аксенова, до сих пор не удалось снести.

Решение об увольнении начальника Службы капстроительства Моравской было принято, когда в Самаре на нее завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при сооружении берегоукрепительных сооружений на Волге. Чиновницу взяли под домашний арест, после чего Аксенов заявил о ее замене.