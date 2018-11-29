Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма

Территориальные воды России вокруг Крымского полустрова начнут охранять с помощью новой автоматизированной системы контроля за надводной обстановкой. Это позволит усилить охрану морских рубежей РФ в Черном море.

- Для охраны границ в этом районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля "Рубеж". Это новая система, которой раньше в Крыму не было, - цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах. - Эта работа ведется.

Система "Рубеж" в автоматическом режиме обнаруживает, распознает и сопровождает движущиеся и неподвижные надводные цели и передает информацию о них в систему технического контроля. Автономные радиотехнические посты контроля размещают в 30 километрах друг от друга и отслеживают одновременно до 200 целей. Круговой радиолокационный обзор позволяет определить их координаты, курс скорость движения. Также наблюдение ведется с помощью оптико-электронной системы, включающей видеокамеры и тепловизоры.

Ранее в Минобороны сообщили об установке на полуострове четвертого зенитно-ракетного дивизиона С-400, который позволит создать непробиваемый "купол" на Крымом.