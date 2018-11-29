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29.11.2018 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада задерживаются несколько рейсов на вылет и на прилет. Информация о том, какие рейсы задерживаются, постоянно меняется.

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Информагентство ТАСС сообщило, что по состоянию на 11.01 в воздушной гавани Краснодара задерживаются по меньшей мере восемь авиарейсов. Однако в пресс-службе аэропорта эту информацию не подтвердили, на онлайн-табло также не указывается о задержках рейсов. Сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме, он не закрыт.

- Сегодня, 29 ноября, в расписании Международного аэропорта Краснодар возможны изменения, связанные с расчисткой аэродрома и взлетно-посадочной-полосы от снега, - прокомментировала ситуацию официальный представитель аэропорта Анна Шалимова. - По данным на 09.30, самолет, летевший в Краснодар из Москвы, совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. С пассажирами других задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Как ранее уже сообщала "РГ", по прогнозу до 30 ноября в крае будет сохраняться опасность ЧП, связанных с сильными ливнями и выпадением мокрого снега, подъемом уровня воды в реках.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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