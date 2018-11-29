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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военное положение на Украине не повлияло на трафик на границе с Крымом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Введение Украиной военного положения в некоторых областях государства, в том числе в соседней Херсонской области, никак не повлияло на перемещение граждан и автомобилей через государственную границу РФ на севере Крыма.

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В пограничной службе ФСБ России по Республике Крым "РГ" сообщили, что пункты пропуска на севере полуострова работают в штатном режиме.

- Пешеходный и транспортный трафик на севере Крыма характерен для нынешнего времени года, - рассказал сотрудник пограничной службы ФСЮ по Республике Крым Дмитрий Кучеренко. - В среднем за сутки сейчас границу пересекают от 4000 до 6000 человек, и от 600 до 900 транспортных средств.

При этом в летнее время со стороны Украниы ежедневно приезжают в Крым от 10 до 20 тысяч человек.

Напомним, со стороны Украины введены ограничения для граждан России на трех пропускных пунктах, граничащих с Крымом. При этом российские пункты никаких запретов не вводили, они работают штатно на въезд и выезд.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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