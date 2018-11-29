Уральская модель снялась в клипе Димы Билана

Новости

Во Франции женщина угрожает взорвать банк 14:27
Стали известны детали покушения на прокурора в Подмосковье 14:27
Минфин допустил изолирование рынка бензина при нефти выше 90 долларов 14:23
Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина 14:21
В Керчи украинских моряков выписали из больницы 14:18
Главный пристав Омской области арестован по делу о крупной взятке 14:16
Создана цифровая карта убийств в Лондоне начала XIV века 14:16
Анна Попова: Россия остановила рост заболеваемости ВИЧ 14:15
"Амкодор" готов создать в Саратовской области производство сельхозмашин 14:12
Минэнерго прогнозирует рост выпуска бензина на четверть к 2030 году 14:09
Меркель хочет сохранить Украину в качестве транзитера газа в Европу 14:09
В Совфеде оценили намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив 14:07
На Кубани несуществующий работник детсада получал зарплату 16 лет 14:04
В Кремле призвали желающих помочь в деэскалации конфликта повлиять на Киев 14:03
Падения Неймара в матче "ПСЖ" с "Ливерпулем" возмутили Клоппа 14:01
Шойгу призвал снимать фильмы про новые подвиги военных, в том числе в Крыму 14:00
Hyundai Palisade: большой роскошный кроссовер представлен официально 14:00
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива 13:57
Маргарет Этвуд напишет продолжение "Рассказа служанки" 13:57
В Минске работают над повышением рейтинговых оценок экономики 13:51
Жительница Череповца предстанет перед судом за убийство младенца 13:51
В Сибири полицейского заподозрили в "крышевании" нелегального бизнеса 13:51
Вышел мрачный трейлер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой 13:48
В России стали популярны новые формы занятости 13:46
В Кремле заявили об обеспокоенности законопроектом республиканцев по СНВ 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 13:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Уральская модель снялась в клипе Димы Билана

Текст: Мария Гафурова

Уральская модель Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана "Молния". Премьера состоялась 28 ноября на официальном канале певца на YouTube. Видео заняло первое место во вкладке "В тренде" и уже заработало 20 тысяч лайков.

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Глеб Самойлов рассказал, что "Агату Кристи" погубила женщина

Уроженка города Карпинска в Свердловской области стала широко известна после участия в пятом сезоне реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ. Одна из претенденток на руку и сердце актера Ильи Глинникова по собственному желанию покинула проект перед самым его финалом. Однако уже на следующий год уральская модель снова появилась на ТНТ - уже в шестом сезоне шоу. В этот раз ей удалось победить и завоевать симпатию известного певца Егора Крида, однако пара долго не продержалась.

На этот раз Дарья снялась в клипе другого известного холостяка - Димы Билана. По сюжету видео, он встречает красавицу на одном из светских раутов. Во время поцелуя между ними вспыхивает молния, которая несет за собой разрушения. Каждая их последующая встреча заканчивается тем же. В итоге им запрещают приближаться друг к другу ближе, чем на 500 метров. Однако влюбленные находят способ быть вместе: Дарья приходит к Билану в обтягивающем латексном костюме.

Поклонники певца высоко оценили клип и отметили, что и он и Дарья отлично справились со своими ролями. Один из пользователей даже написал, что, не являясь фанатом Билана, не смог пройти мимо этого видео.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Персона: Дима Билан РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Кремль негативно оценил идею Порошенко призвать корабли НАТО в Азовское море
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
В итальянском городе Фьюджи взяты в заложники 20 человек