Уральская модель снялась в клипе Димы Билана

Уральская модель Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана "Молния". Премьера состоялась 28 ноября на официальном канале певца на YouTube. Видео заняло первое место во вкладке "В тренде" и уже заработало 20 тысяч лайков.

Уроженка города Карпинска в Свердловской области стала широко известна после участия в пятом сезоне реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ. Одна из претенденток на руку и сердце актера Ильи Глинникова по собственному желанию покинула проект перед самым его финалом. Однако уже на следующий год уральская модель снова появилась на ТНТ - уже в шестом сезоне шоу. В этот раз ей удалось победить и завоевать симпатию известного певца Егора Крида, однако пара долго не продержалась.

На этот раз Дарья снялась в клипе другого известного холостяка - Димы Билана. По сюжету видео, он встречает красавицу на одном из светских раутов. Во время поцелуя между ними вспыхивает молния, которая несет за собой разрушения. Каждая их последующая встреча заканчивается тем же. В итоге им запрещают приближаться друг к другу ближе, чем на 500 метров. Однако влюбленные находят способ быть вместе: Дарья приходит к Билану в обтягивающем латексном костюме.

Поклонники певца высоко оценили клип и отметили, что и он и Дарья отлично справились со своими ролями. Один из пользователей даже написал, что, не являясь фанатом Билана, не смог пройти мимо этого видео.