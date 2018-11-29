В Екатеринбургском зоопарке у львов Эрни и Эммы родилась тройня

Плодовитая пара львов из Екатеринбургского зоопарка в четвертый раз принесла потомство: на свет появились два самца и самка.

Львята родились месяц назад. Они были совсем крошечными: весом в два килограмма и длинной около тридцати сантиметров, сообщает пресс-служба екатеринбургского зоопарка. Как видно на сделанной в вольере записи, сейчас детеныши уже окрепли и подросли.

У Эрни и Эмма регулярно появляются котята. Это уже четвертый помет. Предыдущий, в мае, был рекордным: самка смогла выносить и родить пятерых львят. Обычно же в помете два-четыре котенка. В зоопарке отметили, что такой частый приплод нормален. Период размножения у этих животных в дикой природе не ограничивается временем года, а длительность беременности составляет 102-110 дней.

Львиный "роддом" находится прямо в вольере, он представляет собой большое укрытие из бревен. Кстати, отца семейства не переселяют в другое помещение ни на момент рождения, ни взросления малышей - настолько дружно живет эта семья.