Новости

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире 20:21
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 20:19
Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом 20:12
Минск: Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр 19:46
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом 19:35
Ущерб от пожара на ледоколе “Виктор Черномырдин" составил 150 млн рублей 19:31
Российский двигатель на иоде испытают без космонавтов 19:31
Объявлены лауреаты Премии Андрея Белого 19:30
Подвесную капсулу Живописного моста обогреют от снега 19:23
Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу 19:19
В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни 19:16
Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей 18:25
В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе 18:19
Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова 18:11
Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью 18:02
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 18:00
В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде 17:57
Акимов: Идентификация в мессенджерах для иностранцев будет комфортной 17:45
Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей 17:45
Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
29.11.2018 19:36
Рубрика: Экономика

Налогу бросят клик

Через месяц в России запустят новый фискальный режим для самозанятых
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)

Власти сделают еще одну попытку легализовать самозанятых. В четырех регионах в 2019 году стартует эксперимент по введению налогового режима для таких граждан. Пакет законов об этом президент Владимир Путин подписал на этой неделе. Их публикует "Российская газета".

Догситтерам, кондитерам, фотографам-фрилансерам предлагают выйти из тени и начать платить налог. Фото: AP Догситтерам, кондитерам, фотографам-фрилансерам предлагают выйти из тени и начать платить налог. Фото: AP
Догситтерам, кондитерам, фотографам-фрилансерам предлагают выйти из тени и начать платить налог. Фото: AP

Платить налог быстро и без всякой отчетности по ставке 4 процента (для работающих с физлицами) и 6 процентов (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями) предлагается через мобильное приложение "Мой налог". Скоро оно должно появиться в Apple Store и в Google Play - магазинах приложений для iOS и Android.

Воспользоваться спецрежимом смогут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятым не придется приходить в налоговую инспекцию, чтобы зарегистрироваться: достаточно будет отсканировать паспорт и, введя всего несколько параметров, завершить процедуру. С помощью мобильного приложения они также смогут формировать чеки, передавать их в ФНС, вести учет доходов от своего бизнеса. Для удобства уплаты налога каждому подключившемуся к системе будет ежемесячно поступать информация о сумме. С согласия гражданина она будет списываться с его банковского счета или может быть уплачена им самостоятельно. Отписаться от регистрации можно будет в любой момент, также через мобильное приложение.

Самозанятые, которые захотят зарегистрироваться в приложении "Мой налог", получат вычет в 10 тысяч рублей. По сути, смогут не платить первые 10 тысяч налога

В качестве бонуса самозанятые получат налоговый вычет в 10 тысяч рублей - по сути, они просто смогут не платить первые 10 тысяч рублей налога.

Эксперимент продлится 10 лет. В это время ни условия регистрации самозанятых в рамках спецрежима, ни налоговые ставки для них меняться не будут.

За несвоевременную передачу данных о проданном товаре или оказанной услуге в налоговую законом предусмотрен штраф в 20 процентов от заработанной суммы. За повторное нарушение за полгода придется заплатить всю сумму полученного от сделки дохода. Но в первый год эксперимента никаких санкций не будет.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юлия Кривошапко
Вопрос-ответ

Отвечает Павел Орловский, эксперт сервиса для предпринимателей Контур.Эльба (СКБ "Контур").

Кто может перейти на новый налоговый режим?

Практически все, кто работает на себя, смогут воспользоваться режимом. Он доступен даже для тех граждан, которые занимаются продажей товаров собственного производства или сдают жилье в аренду. Запретов по видам деятельности не так много: торговля подакцизными и маркированными товарами, посредническая деятельность, агентские услуги, добыча полезных ископаемых.

Что входит в ставку налога в 4 и 6 процентов?

В них уже включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Отчисления в Пенсионный фонд не предусмотрены. Подразумевается, что граждане будут сами решать: делать взносы в ПФР или нет. Вопрос на самом деле серьезный. Если самозанятый где-то работает официально, а в свободное время обеспечивает себе дополнительный заработок, скажем, делая торты на заказ, ему проще: работодатель сам отчисляет за него взносы в Пенсионный фонд. Если же человек не работает официально и, зарегистрировавшись как самозанятый, не будет делать взносы в ПФР, он сможет рассчитывать только на социальную пенсию.

Фото: Depositphotos.com
Названы регионы с минимальной и максимальной безработицей

Может ли индивидуальный предприниматель перерегистрироваться в самозанятого? Есть ли в этом смысл?

Да, может. Если индивидуальный предприниматель оказывает услуги гражданам, смысл зарегистрироваться в качестве самозанятого действительно есть. Если же он работает с компаниями, ответ не так однозначен. С одной стороны, плюс в том, что уплата налога на профессиональный доход не подразумевает отчетности и необходимости покупать онлайн-кассу. С другой - ставка налога при работе с компаниями будет равна 6 процентам. Столько же платят сейчас ИП на упрощенке с объектом налогообложения "Доходы". Но у них страховые взносы идут в уменьшение налоговой базы для этих 6 процентов и направляются для накопления пенсии. То есть учитываются для стажа и баллов. А у самозанятых, работающих с компаниями, из тех же 6 процентов на пенсию не будет отчисляться ничего.

Как налоговая будет контролировать, вся ли информация о полученных самозанятым доходах попала в приложение "Мой налог" или часть он скрыл?

Представляется, что пока идет эксперимент, никак. В этом и нет особого смысла, поскольку пока речь идет о столь незначительных суммах, что администрирование обойдется гораздо дороже.

Экономика Финансы Налоги Экономика Работа Занятость Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности
Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире