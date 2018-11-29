Власти сделают еще одну попытку легализовать самозанятых. В четырех регионах в 2019 году стартует эксперимент по введению налогового режима для таких граждан. Пакет законов об этом президент Владимир Путин подписал на этой неделе. Их публикует "Российская газета".

Платить налог быстро и без всякой отчетности по ставке 4 процента (для работающих с физлицами) и 6 процентов (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями) предлагается через мобильное приложение "Мой налог". Скоро оно должно появиться в Apple Store и в Google Play - магазинах приложений для iOS и Android.

Воспользоваться спецрежимом смогут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятым не придется приходить в налоговую инспекцию, чтобы зарегистрироваться: достаточно будет отсканировать паспорт и, введя всего несколько параметров, завершить процедуру. С помощью мобильного приложения они также смогут формировать чеки, передавать их в ФНС, вести учет доходов от своего бизнеса. Для удобства уплаты налога каждому подключившемуся к системе будет ежемесячно поступать информация о сумме. С согласия гражданина она будет списываться с его банковского счета или может быть уплачена им самостоятельно. Отписаться от регистрации можно будет в любой момент, также через мобильное приложение.

Самозанятые, которые захотят зарегистрироваться в приложении "Мой налог", получат вычет в 10 тысяч рублей. По сути, смогут не платить первые 10 тысяч налога

В качестве бонуса самозанятые получат налоговый вычет в 10 тысяч рублей - по сути, они просто смогут не платить первые 10 тысяч рублей налога.

Эксперимент продлится 10 лет. В это время ни условия регистрации самозанятых в рамках спецрежима, ни налоговые ставки для них меняться не будут.

За несвоевременную передачу данных о проданном товаре или оказанной услуге в налоговую законом предусмотрен штраф в 20 процентов от заработанной суммы. За повторное нарушение за полгода придется заплатить всю сумму полученного от сделки дохода. Но в первый год эксперимента никаких санкций не будет.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юлия Кривошапко

Вопрос-ответ

Отвечает Павел Орловский, эксперт сервиса для предпринимателей Контур.Эльба (СКБ "Контур").

Кто может перейти на новый налоговый режим?

Практически все, кто работает на себя, смогут воспользоваться режимом. Он доступен даже для тех граждан, которые занимаются продажей товаров собственного производства или сдают жилье в аренду. Запретов по видам деятельности не так много: торговля подакцизными и маркированными товарами, посредническая деятельность, агентские услуги, добыча полезных ископаемых.

Что входит в ставку налога в 4 и 6 процентов?

В них уже включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Отчисления в Пенсионный фонд не предусмотрены. Подразумевается, что граждане будут сами решать: делать взносы в ПФР или нет. Вопрос на самом деле серьезный. Если самозанятый где-то работает официально, а в свободное время обеспечивает себе дополнительный заработок, скажем, делая торты на заказ, ему проще: работодатель сам отчисляет за него взносы в Пенсионный фонд. Если же человек не работает официально и, зарегистрировавшись как самозанятый, не будет делать взносы в ПФР, он сможет рассчитывать только на социальную пенсию.

Может ли индивидуальный предприниматель перерегистрироваться в самозанятого? Есть ли в этом смысл?

Да, может. Если индивидуальный предприниматель оказывает услуги гражданам, смысл зарегистрироваться в качестве самозанятого действительно есть. Если же он работает с компаниями, ответ не так однозначен. С одной стороны, плюс в том, что уплата налога на профессиональный доход не подразумевает отчетности и необходимости покупать онлайн-кассу. С другой - ставка налога при работе с компаниями будет равна 6 процентам. Столько же платят сейчас ИП на упрощенке с объектом налогообложения "Доходы". Но у них страховые взносы идут в уменьшение налоговой базы для этих 6 процентов и направляются для накопления пенсии. То есть учитываются для стажа и баллов. А у самозанятых, работающих с компаниями, из тех же 6 процентов на пенсию не будет отчисляться ничего.

Как налоговая будет контролировать, вся ли информация о полученных самозанятым доходах попала в приложение "Мой налог" или часть он скрыл?

Представляется, что пока идет эксперимент, никак. В этом и нет особого смысла, поскольку пока речь идет о столь незначительных суммах, что администрирование обойдется гораздо дороже.