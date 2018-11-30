Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1. Территория и срок проведения эксперимента

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации начать с 1 января 2019 года проведение эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - эксперимент) в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) (далее - субъекты Российской Федерации, включенные в эксперимент).

2. Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно.

3. В течение десяти лет проведения эксперимента не могут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов, установленного пунктом 8 части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Статья 2. Общие положения

1. Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.

2. Физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим.

3. В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов Российской Федерации для целей применения специального налогового режима физическое лицо самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год.

4. В случае прекращения ведения деятельности на территории выбранного субъекта Российской Федерации физическое лицо для целей применения специального налогового режима выбирает другой субъект Российской Федерации, включенный в эксперимент, на территории которого физическим лицом ведется деятельность, не позднее окончания месяца, следующего за месяцем такого прекращения.

5. При изменении места ведения деятельности физическое лицо считается ведущим деятельность на территории другого субъекта Российской Федерации начиная с месяца, в котором он выбрал этот субъект Российской Федерации.

6. Физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности.

7. Профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

8. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход (далее - налог).

9. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области).

10. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

11. Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.

Статья 3. Мобильное приложение "Мой налог"

1. Мобильное приложение "Мой налог" - программное обеспечение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, применяемое физическими лицами с использованием компьютерного устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Порядок использования мобильного приложения "Мой налог" размещается в сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, вправе через мобильное приложение "Мой налог" или через кредитную организацию уполномочить на реализацию установленных настоящим Федеральным законом прав и исполнение обязанностей операторов электронных площадок и (или) кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами, включая получение от налоговых органов сведений, полученных налоговыми органами при применении такими физическими лицами специального налогового режима.

4. В целях настоящего Федерального закона операторы электронных площадок и кредитные организации осуществляют информационный обмен с налоговыми органами при условии соответствия таких операторов электронных площадок и кредитных организаций требованиям (критериям) и соблюдения ими порядка, указанных в протоколах информационного обмена, размещаемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на его официальном сайте в сети "Интернет".

5. Операторами электронных площадок в целях настоящего Федерального закона признаются организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие с использованием сети "Интернет" услуги по представлению технических, организационных, информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) между продавцами (исполнителями) и покупателями (заказчиками).

6. Перечень операторов электронных площадок и кредитных организаций, осуществляющих информационный обмен с налоговыми органами, размещается в мобильном приложении "Мой налог".

7. Датой представления (получения) лицами, применяющими специальный налоговый режим, документов (информации), сведений считается дата их получения (направления) налоговым органом.

8. Документы (информация), сведения, направленные налоговым органом физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим, в соответствии с настоящим Федеральным законом через мобильное приложение "Мой налог", уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию, на бумажном носителе по почте не направляются.

9. В случае возникновения в информационных системах налоговых органов технологического сбоя, влекущего невозможность исполнения предусмотренных настоящим Федеральным законом обязанностей налогоплательщиков, такие обязанности считаются исполненными без нарушения срока при условии, что они исполнены не позднее дня, следующего за днем устранения указанного сбоя.

Статья 4. Налогоплательщики налога на профессиональный доход

1. Налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники;

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Статья 5. Порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового режима

1. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

2. Постановка на учет в налоговом органе гражданина Российской Федерации в качестве налогоплательщика осуществляется налоговым органом на основании заявления о постановке на учет, сведений из паспорта гражданина Российской Федерации и фотографии физического лица, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Для граждан Российской Федерации, воспользовавшихся доступом к личному кабинету налогоплательщика для постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, представление сведений из паспорта гражданина Российской Федерации, фотографии физического лица не требуется.

3. Постановка на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщиков граждан других государств - членов Евразийского экономического союза осуществляется налоговым органом на основании заявления о постановке на учет при использовании доступа к личному кабинету налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

4. Заявление о постановке на учет, сведения из паспорта гражданина Российской Федерации, фотография физического лица формируются с использованием мобильного приложения "Мой налог".

5. Граждане Российской Федерации и граждане других государств - членов Евразийского экономического союза вправе уполномочить кредитную организацию на представление в налоговый орган заявления о постановке на учет и (или) снятии с учета. В таком случае соответствующее заявление представляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи кредитной организации. При этом фотография физического лица не представляется.

6. При выявлении противоречий между представленными физическим лицом документами (информацией), сведениями налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог" уведомляет физическое лицо об отказе в постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика с указанием причин отказа не позднее дня направления заявления о постановке на учет.

7. При выявлении несоответствия документов (информации), сведений, представленных физическим лицом либо уполномоченной кредитной организацией, сведениям, имеющимся у налогового органа, налоговый орган уведомляет физическое лицо через мобильное приложение "Мой налог" и уполномоченную кредитную организацию (в случае представления заявления о постановке на учет указанной кредитной организацией) об отказе в постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика с указанием причин отказа не позднее шести дней, следующих за днем направления заявления о постановке на учет.

8. При выявлении налоговым органом факта несоответствия физического лица требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона или частью 11 настоящей статьи, налоговый орган уведомляет физическое лицо через мобильное приложение "Мой налог" и уполномоченную кредитную организацию (в случае представления заявления о постановке на учет указанной кредитной организацией) об отказе в постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика с указанием причин отказа не позднее дня, следующего за днем направления заявления о постановке на учет.

9. В случае, если обстоятельства, указанные в частях 6 - 8 настоящей статьи, не выявлены, налоговый орган в сроки, установленные данными частями, осуществляет постановку на учет физического лица в качестве налогоплательщика и уведомляет физическое лицо через мобильное приложение "Мой налог" и уполномоченную кредитную организацию (в случае представления заявления о постановке на учет указанной кредитной организацией) о такой постановке.

10. Датой постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика является дата направления в налоговый орган соответствующего заявления.

11. Физическое лицо после снятия с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика вправе повторно встать на учет в качестве налогоплательщика при отсутствии у него недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.

12. Снятие налогоплательщика с учета в налоговом органе осуществляется в случае отказа от применения специального налогового режима, а также в случаях, если физическое лицо прекращает удовлетворять требованиям части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, при представлении в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог" заявления о снятии с учета.

13. Датой снятия физического лица с учета в качестве налогоплательщика является дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета.

14. Не позднее дня, следующего за днем направления налогоплательщиком заявления о снятии с учета, налоговый орган уведомляет указанное лицо через мобильное приложение "Мой налог" и уполномоченную кредитную организацию (в случае представления заявления о снятии с учета указанной кредитной организацией) о снятии с учета физического лица в качестве налогоплательщика.

15. При наличии у налогового органа информации об утрате налогоплательщиком права на применение специального налогового режима или о несоответствии налогоплательщика требованиям части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона снятие налогоплательщика с учета в налоговом органе осуществляется по инициативе налогового органа при отсутствии заявления налогоплательщика о снятии с учета.

16. При выявлении налоговым органом факта несоответствия физического лица на дату его постановки на учет в качестве налогоплательщика требованиям части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона постановка на учет такого физического лица аннулируется.

17. При снятии физического лица с учета в качестве налогоплательщика по инициативе налогового органа (аннулировании постановки на учет) налоговый орган уведомляет об этом такое физическое лицо через мобильное приложение "Мой налог" и уполномоченную кредитную организацию (в случае представления заявления о постановке на учет указанной кредитной организацией).

18. Обязанность по уплате налога, исчисленного с даты, с которой физическое лицо по инициативе налогового органа снято с учета в качестве налогоплательщика (произведено аннулирование постановки такого лица на учет), прекращается на дату снятия с учета (аннулирования постановки на учет).

19. Лицо считается утратившим право на применение специального налогового режима со дня возникновения оснований, препятствующих его применению в соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Статья 6. Объект налогообложения

1. Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

2. Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы:

1) получаемые в рамках трудовых отношений;

2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;

3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);

4) государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;

5) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

7) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;

9) от деятельности, указанной в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, полученные лицами, состоящими на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 7[3] статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации;

10) от уступки (переуступки) прав требований;

11) в натуральной форме;

12) от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.

Статья 7. Порядок признания доходов

1. В целях настоящего Федерального закона датой получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) признается дата получения соответствующих денежных средств или дата поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. При реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг, имущественных прав) на основании договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров с участием посредника в расчетах доход считается полученным налогоплательщиком в последний день месяца получения посредником денежных средств.

3. Индивидуальные предприниматели, ранее применявшие иные специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, при переходе на специальный налоговый режим не признают в составе доходов при исчислении налога доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), оплата (частичная оплата) которых произведена после перехода на специальный налоговый режим в соответствии с настоящим Федеральным законом, в случае, если указанные доходы подлежат учету при налогообложении в соответствии с иными специальными налоговыми режимами в период до перехода на уплату налога.

Статья 8. Налоговая база

1. Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения. Налоговая база определяется отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

2. В целях определения налоговой базы доходы учитываются нарастающим итогом с начала налогового периода.

3. В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в котором получен доход.

4. Налогоплательщик вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов, приводящих к завышению сумм налога, подлежащих уплате, в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), или некорректного ввода таких сведений при представлении через мобильное приложение "Мой налог" или уполномоченных операторов электронных площадок и (или) уполномоченные кредитные организации пояснений с указанием причин такой корректировки.

5. При наличии оснований полагать, что доступ к информационному обмену при применении налогоплательщиком специального налогового режима имеют неуполномоченные лица, операции по корректировке в сторону уменьшения ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов могут быть ограничены налоговым органом до представления налогоплательщиком лично, в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика пояснений с указанием причин такой корректировки. Налогоплательщик также вправе представить подтверждающие документы.

6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика, погашения недоимки, задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения только по этому налогу или подлежит возврату в порядке, предусмотренном статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 9. Налоговый период

1. Налоговым периодом признается календарный месяц, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки физического лица на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно поставлено на учет.

3. При снятии налогоплательщика с учета в налоговом органе последним налоговым периодом признается период времени с начала календарного месяца, в котором осуществляется снятие с учета, до дня такого снятия с учета.

4. Если постановка на учет и снятие с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика осуществлены в течение календарного месяца, налоговым периодом является период времени со дня постановки на учет в налоговом органе до дня снятия с учета в налоговом органе.

Статья 10. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

1) 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;

2) 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

Статья 11. Порядок исчисления и уплаты налога

1. Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при применении разных ставок - как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Федерального закона.

2. Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через мобильное приложение "Мой налог" не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога. В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.

3. Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком деятельности.

4. Налогоплательщик вправе уполномочить одно из лиц, указанных в части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, на уплату налога в отношении всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу. В этом случае налоговый орган направляет уведомление об уплате налога уполномоченному лицу в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. Уплата налога уполномоченным лицом осуществляется без взимания платы за выполнение таких действий.

5. Налогоплательщик вправе через мобильное приложение "Мой налог" предоставить налоговому органу право на направление в банк поручений на списание и перечисление средств с банковского счета налогоплательщика в счет уплаты в установленный срок налога, исчисленного за соответствующий период, и получение от банка необходимой для реализации указанных полномочий информации. Такая информация представляется банком в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса налогового органа. В этом случае налоговый орган направляет в банк поручение на списание и перечисление суммы налога, подлежащей уплате по итогам соответствующего налогового периода, не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три дня до дня истечения установленного срока уплаты налога.

6. В случае, если обязанность налогоплательщика по уплате налога не исполнена в установленный срок, налоговый орган в срок не позднее десяти календарных дней со дня истечения срока уплаты налога направляет налогоплательщику через мобильное приложение "Мой налог" требование об уплате налога с указанием ссылки на положения законодательства о налогах и сборах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог, сведений о сроке уплаты налога, о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на день направления требования, сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком.

Статья 12. Налоговый вычет

1. Лица, применяющие специальный налоговый режим, имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 рублей, рассчитанную нарастающим итогом в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Сумма налогового вычета, на которую может быть уменьшена сумма налога, определяется в следующем порядке:

1) в отношении налога, исчисленного по налоговой ставке, указанной в пункте 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, сумма налогового вычета определяется как соответствующая налоговой ставке в размере 1 процента процентная доля налоговой базы;

2) в отношении налога, исчисленного по налоговой ставке, указанной в пункте 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, сумма налогового вычета определяется как соответствующая налоговой ставке в размере 2 процентов процентная доля налоговой базы.

3. В случае, если физическое лицо снято с учета в качестве налогоплательщика, а впоследствии вновь поставлено на учет в качестве налогоплательщика, остаток неиспользованного налогового вычета восстанавливается. Срок использования налогового вычета не ограничен. Налоговый вычет, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, после его использования повторно не предоставляется.

4. Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно.

Статья 13. Налоговая декларация

Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется.

Статья 14. Порядок передачи сведений при произведении расчетов

1. При произведении расчетов, связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом налогообложения, налогоплательщик обязан с использованием мобильного приложения "Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Состав передаваемых сведений о расчетах и порядок их передачи через мобильное приложение "Мой налог" устанавливаются порядком использования мобильного приложения "Мой налог".

2. При реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в интересах налогоплательщика на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в расчетах налогоплательщик обязан с использованием мобильного приложения "Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию передать в налоговый орган сведения о произведенных за налоговый период расчетах по каждому расчету с покупателем (заказчиком) или сводные сведения не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты с покупателями (заказчиками), если указанные сведения не переданы посредником в установленном порядке с применением контрольно-кассовой техники. Сведения об указанных в настоящей части расчетах, переданных посредником с применением контрольно-кассовой техники, отражаются налоговым органом в мобильном приложении "Мой налог". При реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в интересах налогоплательщика на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в расчетах у налогоплательщика отсутствует обязанность по передаче покупателю (заказчику) чека по таким операциям.

3. Чек должен быть сформирован налогоплательщиком и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

4. Чек может быть передан покупателю (заказчику) в электронной форме или на бумажном носителе.

5. В электронной форме чек может быть передан следующими способами:

1) путем направления чека покупателю (заказчику) на абонентский номер или адрес электронной почты, представленные покупателем (заказчиком);

2) путем обеспечения покупателю (заказчику) возможности в момент формирования чека в месте продажи считать компьютерным устройством (мобильным телефоном, смартфоном или компьютером, включая планшетный компьютер) QR-код, содержащийся на чеке.

6. В чеке должны быть указаны:

1) наименование документа;

2) дата и время осуществления расчета;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика-продавца;

4) идентификационный номер налогоплательщика продавца;

5) указание на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";

6) наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

7) сумма расчетов;

8) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального предпринимателя - покупателя (заказчика) товаров (работ, услуг, имущественных прав) в случае осуществления реализации указанным лицам. Обязанность по сообщению идентификационного номера налогоплательщика возлагается на покупателя (заказчика);

9) QR-код, который позволяет покупателю (заказчику) товаров (работ, услуг, имущественных прав) осуществить его считывание и идентификацию записи о данном расчете в автоматизированной информационной системе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;

10) идентификационный номер налогоплательщика уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченной кредитной организации (в случае их участия в формировании чека и (или) осуществлении расчета);

11) наименование уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченной кредитной организации (в случае их участия в формировании чека и (или) осуществлении расчета);

12) уникальный идентификационный номер чека - номер записи в автоматизированной информационной системе налоговых органов, который присваивается чеку в момент его формирования.

7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, вправе устанавливать дополнительные реквизиты чека и требования к их заполнению.

Статья 15. Особенности применения отдельных налогов, страховых взносов и специальных налоговых режимов при проведении эксперимента

1. В целях применения пункта 3 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации для индивидуальных предпринимателей, которые перестали быть налогоплательщиками, в том числе в связи с утратой права на применение специального налогового режима, датой начала расчетного периода для определения фиксированного размера страховых взносов будет являться дата утраты права на применение специального налогового режима, а в случае отказа от применения специального налогового режима - дата снятия с учета в качестве налогоплательщика.

Выплаты и иные вознаграждения, полученные налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, подлежащие учету при определении налоговой базы по налогу, не признаются объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае наличия у таких плательщиков чека, сформированного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального закона.

2. Выплаты и иные вознаграждения, полученные налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, подлежащие учету при определении налоговой базы по налогу, не признаются объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при условии соблюдения требований к налогоплательщикам вправе отказаться от их применения и перейти на специальный налоговый режим в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. Физическое лицо обязано в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога), системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика.

5. В случае направления уведомления, указанного в части 4 настоящей статьи, с нарушением установленного срока или ненаправления такого уведомления постановка данного лица на учет в качестве налогоплательщика аннулируется.

6. Лица, утратившие право на применение специального налогового режима в соответствии с частью 19 статьи 5 настоящего Федерального закона, вправе уведомить налоговый орган по месту жительства о переходе на упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) и (или) подать в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика. В этом случае физическое лицо признается перешедшим на упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) и (или) подлежит постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход с даты:

1) снятия с учета в качестве налогоплательщика - для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями;

2) регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - для физических лиц, которые на дату утраты права на применение специального налогового режима не являлись индивидуальными предпринимателями и зарегистрировались в течение 20 календарных дней с даты утраты такого права.

7. Индивидуальные предприниматели, ранее применявшие общий режим налогообложения, переходят на специальный налоговый режим с учетом следующих особенностей:

1) суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные налогоплательщиком налога на добавленную стоимость с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных до перехода на уплату налога в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых в период после перехода на уплату налога, подлежат вычету в налоговом периоде перехода налогоплательщика налога на добавленную стоимость на уплату налога при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям (заказчикам) в связи с переходом налогоплательщика на уплату налога, а в случае, если индивидуальный предприниматель переходит на уплату налога с начала квартала, в налоговом периоде, предшествующем переходу на уплату налога;

2) суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и имущественным правам в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, не использованным для операций, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, подлежат восстановлению в налоговом периоде перехода на уплату налога, а в случае, если индивидуальный предприниматель переходит на уплату налога с начала квартала, в налоговом периоде, предшествующем переходу на уплату налога.

8. Организации, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль организаций, при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у физических лиц, являющихся налогоплательщиками, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального закона.

9. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у лиц, применяющих налог, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального закона.

10. Индивидуальные предприниматели, исчисляющие налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от ведения предпринимательской деятельности, при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у лиц, применяющих налог, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального закона.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин