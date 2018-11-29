Частные рыбозаводы получили право доступа к рыбоводным участкам без торгов. А рыбаки, вылавливающие минтай и сельдь, могут завершить путину без потерь. Такие изменения внесены федеральным законом, который публикует "Российская газета". В законе несколько поправок, пояснили "РГ" в пресс-службе Росрыболовства.

Первый блок касается выращивания лососей. Теперь предприятия, которые за свои деньги занимаются искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (рыбы, которые часть жизни проводят в море, а часть - во впадающих в него реках), могут без торгов заключить договор на пользование рыбоводным участком. К анадромным рыбам относятся и ценные тихоокеанские лососи. "Деятельность частных рыборазводных заводов наряду с государственными помогает поддерживать запасы лососевых. Это актуально сейчас, когда отраслевая наука отмечает начало цикла снижения численности популяции. 97 процентов частных заводов работает в Сахалинской области", - пояснили в пресс-службе Росрыболовства.

Поправка восполняет пробел законодательства в области аквакультуры (разведения и выращивания рыб). Раньше не было учтено, что хозяйствам, владеющим заводами и занимающимися искусственным воспроизводством рыб, должно быть предоставлено право пользования близлежащим рыбоводным пресноводным участком без проведения торгов. Мальков предприятия выпускали, но забрать подросшую рыбу без конкурса не могли. Принятие закона позволит перевести рыбозаводные заводы с режима искусственного воспроизводства рыбы в режим товарной аквакультуры.

Новый закон устраняет еще несколько пробелов в отраслевом законодательстве. "До 31 декабря 2018 года продлевается действие договоров на право пользования долями квот вылова водных биоресурсов, истекающих после 27 ноября 2018 года. Таким образом, предприятия, у которых срок действия договоров заканчивается раньше, в ноябре или в начале декабря, смогут продолжить промысел и завершить год без финансовых потерь", - рассказали в Росрыболовстве.

Как раз сейчас на Дальнем Востоке идет охотоморская путина, активно вылавливают минтай и сельдь, добавили в ведомстве.