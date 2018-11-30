Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3440; 2015, N 27, ст. 3999; 2016, N 27, ст. 4282) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 291 признать утратившей силу;

2) в части 10 статьи 31:

а) в пункте 2 слово "долей" заменить словом "доли";

б) в пункте 3 слово "долей" заменить словом "доли";

в) в пункте 5 слово "долей" заменить словом "доли";

3) в статье 335:

а) в наименовании слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

б) в части 1 слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

4) в статье 336:

а) в наименовании слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

б) в части 1 слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

5) в статье 38:

а) в наименовании слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

б) в части 2 слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

в) в части 3 слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

г) в части 5 слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

6) часть 3 статьи 45 признать утратившей силу;

7) дополнить статьей 601 следующего содержания:

"Статья 601. О сроках действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления отдельных видов рыболовства

1. При отсутствии отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя, у которых имеется право на добычу (вылов) водных биоресурсов на основании договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства или договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства, за исключением промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах, срок действия которых истекает ранее 31 декабря 2018 года, от предоставленного по соответствующему договору права на добычу (вылов) водных биоресурсов, срок действия такого договора считается продленным по 31 декабря 2018 года включительно на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.

2. При отсутствии отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя, у которых имеется право на добычу (вылов) водных биоресурсов на основании договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, срок действия которого истекает до 31 декабря 2018 года, от предоставленного по такому договору права на добычу (вылов) водных биоресурсов срок действия такого договора считается продленным по 31 декабря 2018 года включительно на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.";

8) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Переходные положения в отношении договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется статьей 291 настоящего Федерального закона

1. В случае, если юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю до дня вступления в силу положений настоящей статьи предоставлено право на добычу (вылов) анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется статьей 291 настоящего Федерального закона, для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации или в территориальном море Российской Федерации на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка, этот договор переоформляется без проведения торгов путем заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

2. Договор пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется статьей 291 настоящего Федерального закона, заключается с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, указанными в части 1 настоящей статьи, до 1 января 2020 года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

3. Заключение договора пользования рыболовным участком, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, является основанием для включения соответствующего рыболовного участка в перечень рыболовных участков, предусмотренный частью 5 статьи 18 настоящего Федерального закона.

4. До переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в порядке и сроки, которые указаны в части 2 настоящей статьи, на таких рыбопромысловых участках юридические лица или индивидуальные предприниматели осуществляют промышленное рыболовство в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется статьей 291 настоящего Федерального закона.

5. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка считается прекратившим свое действие в случае, если лицо, с которым заключен указанный договор, не подало в уполномоченный орган в установленном частью 2 настоящей статьи порядке заявление о переоформлении указанного договора.";

9) дополнить статьей 63 следующего содержания:

"Статья 63. Переходные положения в отношении договоров о предоставлении рыбопромыслового участка, на основании которых осуществляется рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

1. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общины, осуществляющие рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, вправе переоформить договор о предоставлении рыбопромыслового участка без проведения торгов на договор пользования рыболовным участком на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

2. Договор пользования рыболовным участком, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, заключается с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, до 1 января 2020 года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

3. Заключение договора пользования рыболовным участком, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, является основанием для включения соответствующего рыболовного участка в перечень рыболовных участков, предусмотренный частью 5 статьи 18 настоящего Федерального закона.

4. До переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в порядке и сроки, которые указаны в части 2 настоящей статьи, на таких рыбопромысловых участках лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, указанных в этих договорах.

5. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка считается прекратившим свое действие в случае, если лицо, с которым заключен указанный договор, не подало в уполномоченный орган в установленном частью 2 настоящей статьи порядке заявление о переоформлении указанного договора.";

10) дополнить статьей 64 следующего содержания:

"Статья 64. Переходные положения в отношении договоров о предоставлении рыбопромыслового участка, на основании которых осуществляется промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие промышленное рыболовство в пресноводных водных объектах, вправе переоформить договор о предоставлении рыбопромыслового участка без проведения торгов на договор пользования рыболовным участком на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

2. Договор пользования рыболовным участком, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, заключается с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, до 1 января 2020 года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

3. Заключение договора пользования рыболовным участком, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, является основанием для включения соответствующего рыболовного участка в перечень рыболовных участков, предусмотренный частью 5 статьи 18 настоящего Федерального закона.

4. До переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков в порядке и сроки, которые указаны в части 2 настоящей статьи, на таких рыбопромысловых участках лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, указанных в этих договорах.

5. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка считается прекратившим свое действие в случае, если лицо, с которым заключен указанный договор, не подало в уполномоченный орган в установленном частью 2 настоящей статьи порядке заявление о переоформлении указанного договора.".

Статья 2

Статью 21 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3440) дополнить частями 3 - 5 следующего содержания:

"3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые заключили договоры на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, перечень которых утвержден в соответствии со статьей 291 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", и осуществляли за счет собственных средств искусственное воспроизводство анадромных видов рыб на водном объекте рыбохозяйственного значения или его части во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, с использованием принадлежащих им зданий, сооружений и другого имущества для выращивания, содержания, выпуска и осуществления иной деятельности в отношении анадромных видов рыб, имеют право на заключение договора пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов рыб без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии внесения платы, предусмотренной частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

4. Рыбоводные участки, указанные в части 3 настоящей статьи, выделяются на водных объектах рыбохозяйственного значения или их частях, которые использовались в соответствии с договором на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб. Договор пользования рыбоводным участком, указанный в части 3 настоящей статьи, заключается с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на оставшуюся часть срока действия заключенного договора на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, перечень которых утвержден в соответствии со статьей 291 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5. Со дня заключения договора пользования рыбоводным участком в соответствии с настоящей статьей договор на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, указанный в части 3 настоящей статьи, прекращает свое действие.".

Статья 3

Внести в статью 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 349-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4282; 2017, N 52, ст. 7940) следующие изменения:

1) в подпункте "б" пункта 3 слова "статьями 19 и 20" заменить словами "статьей 434";

2) подпункт "б" пункта 18 изложить в следующей редакции:

"б) в части 1 слова "о предоставлении рыбопромыслового участка" заменить словами "пользования рыболовным участком", слово "рыбопромысловом" заменить словом "рыболовном";";

3) подпункт "е" пункта 29 исключить.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 7 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 27 ноября 2018 года.

3. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Положения статьи 601 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" применяются по 31 декабря 2018 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин