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29.11.2018 22:36
Рубрика: В мире

Самолет Лаврова в небе Швейцарии сопроводил истребитель ВВС Конфедерации

Текст: Константин Волков (Женева-Москва)
Фото: Константин Волков Фото: Константин Волков
Фото: Константин Волков

Самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после вылета из аэропорта Женевы и до границы Швейцарии и Австрии 29 ноября сопровождал истребитель ВВС Швейцарии.

Истребитель нес ракетное вооружение. На хвостовом оперении у него был нарисован тигр - эмблема одной из эскадрилий ВВС Швейцарской конфедерации. Примерно на границе с Австрией пилот помахал на прощание российскому самолету и развернулся назад.

Лавров и Кассис рассказали о развитии отношений РФ и Швейцарии

Как пояснил источник в российских дипломатических кругах, военное сопровождение было выделено в знак особого уважения. При этом самого Лаврова на борту Ту-204 специального летного отряда "Россия" не было - он ранее 29 ноября отбыл на саммит G20 в Аргентину, сопровождая президента РФ Владимира Путина.

28 ноября Сергей Лавров принял участие в Женевской конференции по Афганистану, а также провел переговоры со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом, в ходе которых были затронуты перспективы и проблемы отношений Москвы и Берна.

В мире Европа Швейцария
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