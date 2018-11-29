Самолет Лаврова в небе Швейцарии сопроводил истребитель ВВС Конфедерации

Самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после вылета из аэропорта Женевы и до границы Швейцарии и Австрии 29 ноября сопровождал истребитель ВВС Швейцарии.

Истребитель нес ракетное вооружение. На хвостовом оперении у него был нарисован тигр - эмблема одной из эскадрилий ВВС Швейцарской конфедерации. Примерно на границе с Австрией пилот помахал на прощание российскому самолету и развернулся назад.

Как пояснил источник в российских дипломатических кругах, военное сопровождение было выделено в знак особого уважения. При этом самого Лаврова на борту Ту-204 специального летного отряда "Россия" не было - он ранее 29 ноября отбыл на саммит G20 в Аргентину, сопровождая президента РФ Владимира Путина.

28 ноября Сергей Лавров принял участие в Женевской конференции по Афганистану, а также провел переговоры со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом, в ходе которых были затронуты перспективы и проблемы отношений Москвы и Берна.